Desde septiembre los empadronados en Castilla y León viajarán gratis en las líneas de autobús de la comunidad: consulta qué rutas incluye en Segovia

Viajar gratis en autobús por Castilla y León está cerca de ser una realidad. Te recuerdo que desde el próximo lunes 1 de septiembre se va a poder usar la tarjeta Buscyl con la que vas a moverte por la comunidad sin coste alguno. Es la Junta de Castilla y León la que está emitiendo esta tarjeta de manera gratuita en www.buscyl.es o en las oficinas de la Junta. El único requisito es estar empadronado en Castilla y León. En Segovia se han solicitado más de 10.500 tarjetas. El Consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz, explicaba las ventajas de esta nueva medida, "con un nuevo modelo de transporte con beneficios claros: rapidez, porque anticipamos su implantación total; y sencillez, porque se utiliza como cualquier otro billete digital".

Con esta ayuda al transporte desde la institución autonómica han asegurado que pretenden, "luchar contra la despoblación, facilitan el ahorro a las familias, apuesta la sostenibilidad ambiental y generan oportunidades en el territorio".

Consulta aquí las líneas de autobús en las que se podrá subir gratis con la tarjeta Buscyl:

Los menores de 15 años han podido utilizar su tarjeta Buscyl desde el mes de julio, con más de 1.000 solicitudes que se han atendido en nuestra provincia

se mantiene la vigencia de los bonos metropolitanos

Y los usuarios habituales de los bonos metropolitanos de Segovia también pueden estar tranquilos, y es que desde la consejería de Movilidad y Transformación digital han asegurado que los bonos mantendrán su vigencia hasta que el sistema Buscyl se haya integrado por completo. Sanz Merino ha confirmado que, "los bonos metropolitanos se prorrogarán durante un tiempo transitorio hasta la implantación completa del nuevo sistema de transporte con la tarjeta Buscyl"

