Segovia se prepara para el eclipse solar: "Vamos a triplicar la población"

La provincia de Segovia se prepara para acoger uno de los eventos astronómicos más importantes en décadas: el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. La Diputación de Segovia, en colaboración con la Junta de Castilla y León, ha seleccionado nueve municipios que contarán con explanadas de gran capacidad para facilitar el avistamiento y albergar a los miles de visitantes que se esperan.

Un evento histórico con gran afluencia

Las previsiones de asistencia son masivas para un evento que no se repetía desde 1905. Aunque no hay cifras exactas, el Ministerio habla de 10 millones de desplazamientos en todo el país, y para Segovia "podría rondar en torno al millón y pico de personas", según el diputado de turismo, Javier Figueredo. El propio diputado asegura que "con que llegue la mitad de la mitad de lo que nos han dicho, a poco vamos a triplicar la población que va a venir solo en este día para ver el eclipse".

Vamos a triplicar la población que va a venir solo en este día" Javier Figueredo Diputado provincial de Turismo

Esta expectativa ya se refleja en el sector turístico. Los alojamientos en las localidades del nordeste de la provincia, donde el eclipse tendrá mayor duración, se encuentran ya al 100% de ocupación. El perfil del visitante que ha reservado es mayoritariamente internacional, con estancias que promedian los tres días, lo que confirma el gran impacto económico y promocional del evento para la provincia.

La seguridad, máxima prioridad

La organización ha puesto el foco principal en la seguridad de los asistentes. Javier Figueredo ha incidido en la importancia de la protección ocular, recordando que mirar directamente al sol durante el fenómeno puede causar "lesiones oculares que son para siempre". Para evitarlo, la Diputación repartirá gafas especiales en los puntos de avistamiento y en los municipios que lo soliciten.

Si miráramos fijamente al sol de un eclipse podríamos tener unas lesiones oculares" Javier Figueredo Diputado provincial de Turismo

Además de la seguridad ocular, el dispositivo contempla el refuerzo de personal en los centros de salud de referencia y un plan para gestionar las carreteras ante la previsible afluencia. Las explanadas habilitadas contarán con servicios básicos como aseos químicos, comida y bebida. Las actividades de ocio, que serán distintas en cada localidad, se definirán a finales de abril y serán subvencionadas por la Diputación.

Aunque el eclipse será visible en toda la provincia, su duración variará según el punto de observación. La zona nordeste, en el entorno de Ayllón, será el lugar más privilegiado, con un tiempo de oscuridad total que rondará el minuto y 40 segundos. En cambio, en municipios como El Espinar, la duración del fenómeno será considerablemente menor.