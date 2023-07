Los taxistas segovianos celebran a su patrón, San Cristóbal

Como cada 10 de julio, los taxistas celebran a su patrón, San Cristóbal. Y en la capital este día deja tradicionalmente la estampa de los vehículos de este servicio público pasando ante la escalinata de acceso al santuario de la Fuencisla (patrona de la ciudad y su tierra) para ser bendecidos. Y una estampa que se ha repetido este lunes. Y por los micrófonos de COPE han pasado también representantes del sector del taxi de la ciudad, para hablar de su realidad.

Mercedes es taxista desde 2011, con la licencia número 58, y es la mujer que más tiempo ha permanecido como taxista en la ciudad. Sobre su trabajo, destaca la oportunidad de conocer gente, con la que, en ocasiones, hay que aplicar hasta nociones de psicología. Por su parte, el secretario de la asociación de RadioTaxi en Segovia, Roberto Sancho, reclama mayor aportación por parte de la Administración, y en especial del Ayuntamiento de la ciudad, para garantizar la labor que llevan a cabo y el empleo que sostienen.

Y la primera mujer taxista que tuvo la ciudad es Raquel. Que estuvo tras el volante entre 1982 y 1992, ayudando a su padre, que es el que poseía la licencia. En 1992, su hermano se quedó con ese derecho. Pero Raquel regresó al ámbito del taxi en 2018, para trabajar como operadora. Y ahora es la secretaria administrativa. Por eso, asegura que entiende a todas las partes: taxistas, operadores y clientes.









Reconoce también que en la época en la que se puso al volante de un taxi, las cosas eran distintas, y no fáciles. Recuerda que, en la misma época, aparecieron en la ciudad dos mujeres agentes de la Policía Local y una conductora del transporte urbano. Y rememora también cómo la miraban, al parar en semáforos o pasos de cebra. O cómo había personas que no querían montar al taxi al ver que lo conducía una mujer. Peor también que a las mujeres les gustaba verla en ese papel. No trabajaba de noche, aunque esperaba en la cocina de su casa a que amaneciera, por las ganas de ir a trabajar con el taxi. Mercedes coincide. Tampoco ella trabaja por la noche. Lo hace su marido. Aunque al mismo tiempo remarca que la gran mayoría de los clientes son muy respetuosos.

PideTaxi cuenta con 57 taxistas y siete trabajadores gracias al centro especial de empleo. Admiten la importancia del tirón turístico de Segovia y del volumen de trabajo que les aporta la estación de alta velocidad Segovia-Guiomar. También la presencia de estudiantes en la ciudad. En ese sentido, tanto Roberto como Raquel explican que, mientras que hay periodos de varias horas que permanecen en una parada sin clientes a quienes trasladar, hay picos de actividad en los que no dan abasto. "Ni aunque fuéramos 200 nos haríamos con ello", zanja Roberto.