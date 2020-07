El libro que llama a no "calentarse la cabeza" por el coronavirus

El doctor Luis Miguel Benito asegura que el libro que ha escrito puede ser el primero de la mano de un médico que ha vivido la pandemia del coronavirus. Se titula 'Coronavirus. Tras la vacuna' y huye de tecnicismos. Propone un lenguaje didáctico y se estructura casi como un diario, a partir de la experiencia de quien ha estado en primera línea de combate.

Uno de los mensajes del libro es que la anticipación aparece como un factor fundamental en el impacto que pueden tener este tipo de situaciones. En la pandemia relacionada con la COVID-19, en concreto, el drama médico ha estado en la amenaza de colapso del sistema y en la limitación de medios, según lamenta el doctor Benito.

Además, asegura que ha habido héroes y antihéroes. En el primer grupo aparecen, por ejemplo, los numerosos voluntarios que han contribuido a hacer más llevadero el sufrimiento de muchas personas. En el segundo, especuladores del mercado del material de protección, que han aprovechado la coyuntura. Y a medio camino, en la frontera entre ambos grupos, sitúa a los medios de comunicación, lamentado que ha habido informacdión deficiente, sesgada y hasta censurada. En cualquier caso, en los micrófonos de COPE ha matizado que no ha habido “ni santos ni pecadores al 100%”.

Otro de los principales defectos que ha llevado a la situación vivida, según el doctor Benito, ha sido el exceso de confianza. Ahora, aparece el miedo a la incertidumbre. En cuanto a la gestión de la pandemia, afirma que si se hubieran permitido traslados de enfermos entre comunidades autónomas, se habrían salvado muchas vidas. En ese sentido, considera que la “inacción” del Gobierno provocó retraso en la toma de medidas en el nivel autonómico.

Asimismo, opina que se ha tratado de un ensayo general para una puesta en escena que está por llegar. Así, se puede dar por terminada la gran alerta, pero algo parecido puede volver a pasar porque ese experimento ha resultado un éxito rotundo a nivel social y una operación beneficiosa para los especuladores. Y es que, según denuncia, el Gobierno conocía un informe técnico que alertaba de la situación y que el 10 de febrero estaba colgado en la página web del Ministerio de Sanidad. Un documento que desapareció después y que se ha recuperado.

El libro refleja lo siguiente: “Reaccione y no actúe de la misma manera; no cometa los mismos errores de acaparar papel higiénico y despreciar la mascarilla o volver a las aglomeraciones de gente, perder la racionalidad, la educación o el sentido común. Aprenda de lo vivido, del sufrimiento pasado y no se caliente la cabeza innecesariamente. Sea feliz”.