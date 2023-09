La Fuencisla lucirá un manto blanco con bordados en plata para su traslado a la Catedral

Todo esbozado para que este jueves la Virgen de la Fuencisla se traslade desde su santuario de la Peñas Grajeras hasta la Catedral, para vivir el novenario en su honor. La Cofradía tiene todo organizado, como ha confirmado -en Herrera en COPE en Segovia- su presidenta, Carmen Martín. Aunque siguen pendiente de lo único que no pueden controlar: la meteorología. Y es que si no es propicia, nunca actuarán a gusto de todos, dice. Si hay previsión de lluvia, deciden no sacar la imagen a la calle y finalmente no llueve, surgen quejas. Pero si las predicciones no apuntan alta posibilidad de precipitación y termina lloviendo, les acusarán de no cuidar la imagen... Es algo que afronta con resignación.

En su traslado, la patrona de Segovia y su tierra, lucirá un manto blanco con bordados en plata. Pero, ¿cómo se elige el manto con el que se viste a la Fuencisla para estas ocasiones? Pues la directiva de la cofradía selecciona varios, que sean adecuados, antes de optar por uno. Las propuestas tienen que tener en cuenta las dimensiones, para adaptarse al espacio que ocupa la patrona en el Altar Mayor de la seo. También el que sea un ropaje adecuado para una procesión, como ha indicado Martín.

La presidenta de la cofradía reconoce la emoción, la responsabilidad y también el orgullo que le produce ver a la patrona por las calles de Segovia. Sobre todo, cuando aparece en la Plaza Mayor y, antes de acceder a la Catedral, los alumnos de la Academia de Artillería le rinden honores y también se bailan ante ella danzas tradicionales. Y es que el novenario supone cada año, una de las mayores muestras de fervor de los segovianos. También una de las citas religiosas que más gente congrega.

Y hablando del traslado, en la asamblea que la cofradía desarrolló en enero se propuso la opción de que la Fuencisla desfilará en andas, en lugar de sobre su habitual carroza. Una idea expresada por tres cofrades, según ha relatado la presidenta en los micrófonos de COPE, puntualizando que, a su vez, esas tres personas pertenecen a cofradías penitenciales, distintas pues en su figura a la cofradía de la Fuencisla. En cualquier caso, la opción no se ha rechazado, sino que la directiva pidió a estos cofrades un plan que garantizase la viabilidad de la idea.