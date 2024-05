La experiencia de los 15.000 celíacos que cada año pueden visitar Segovia

Si lees que es posible que unos 15.000 celíacos pasen al año por Segovia, como turistas, ¿te parece exagerado? Pues puede ser una cifra bastante válida, teniendo en cuenta que se sabe que alrededor de un 1% de la población está diagnosticado con esa enfermedad autoinmune y sistémica. Y, si dejamos a un lado la pandemia, los últimos tiempos han llegado a dejar la visita de hasta un millón y medio de turistas anuales en la capital segoviana.

Con esas cifras, ¿crees que se debe tener en cuenta a ese nicho de turistas? Por ejemplo a la hora de ofrecer menús específicos en establecimientos hosteleros. Porque su experiencia en la ciudad puede depender de ello y tras su paso por aquí, su recomendación para venir a Segovia será mejor o peor dependiendo de cómo les haya ido, ¿no? Olga Sanz es la presidenta de la asociación Segovia Sin Gluten. La clave es la integración. Que todo el mundo se sienta bienvenido a Segovia, atendido en función de sus necesidades. Una acogida completa, en este caso, para las personas celíacas.

Audio









El ejemplo de la app sevillana

Y es que no se trata de algo imposible de poner en marcha. De hecho, hay lugares con ideas en este sentido. La propia Olga Sanz pone el ejemplo de Sevilla, donde el Ayuntamiento ha puesto en marcha una app gratuita que te informa de la disponibilidad de, por ejemplo, restaurantes, cafeterías o heladería, con opciones para celíacos, en la zona en la que te encuentras en cada momento.

Audio









Reconoce que ya han mantenido algunas reuniones con el Ayuntamiento segoviano y que se han producido algunos avances que valora, como las elaboraciones libres de gluten en sopas de ajo o macarrones servidos en citas populares, como el Carnaval. También han contactado con las asociaciones de hostelería y confían que, de cara a la Feria de Día que se prevé en el Salón para las Fiestas de San Juan y San Pedro, los establecimientos presenten incluyan opciones aptas para celíacos.

Un año de andadura

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Segovia con Gluten lleva alrededor de un año de andadura y ya se acerca al centenar de socios. Calculan que en la provincia haya alrededor de 1.500 diagnosticados con celiaquía, aunque podría haber hasta 4.500 personas más que la padezcan pero no hayan sido diagnosticados, teniendo en cuenta que, de modo general, tres de cuatro celíacos no saben que lo son, no han sido diagnosticados. Por eso, además de la hostelería y la educación -para avanzar en su divulgación y conocimiento- otro de los ámbitos principales de acción para la asociación es el sanitario. Aspiran a la puesta en marcha de protocolos conjuntos entre Atención Primaria y Especializada, que favorezcan el diagnóstico.

Audio









No se trata de una alergía alimenticia, sino de una enfermedad que daña el revestimiento del intestino delgado, por una reacción adversa al gluten, que impide la absorción de nutrientes esenciales. El único tratamiento conocido por el momento es la dieta estricta sin gluten. Además, va aumentando en prevalencia en los últimos. Aunque no es algo exclusivo de la celiaquía, sino que se generaliza entre los trastornos autoinmunes.: se calcula que en el año 2030, la mitad de la población tendrá alguna alergia o intolerancia.

Audio









Este 16 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía. Y esta tarde se va a desarrollar el segundo Encuentro de Salud y Nutrición sobre la Enfermedad Celíaca, organizado por Segovia Sin Gluten y la Fundación Caja Rural de Segovia, en colaboración con el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid.