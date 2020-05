El empresario segoviano de la finca de La Higuera niega la celebración de un festejo taurino ilegal

El propietario de la finca 'Los Cerros', Emilio de Frutos, ubicada en La Higuera, localidad segoviana perteneciente al término municipal de Espirdo, ha desmentido que se celebrara un festejo taurino, "ni se ha dado una novillada, ni se ha dado una corrida, es totalmente falso". Así lo ha manifestado De Frutos tras el anuncio, por parte del Ayuntamiento de la localidad, de emprender acciones legales por lo que ha considerado la celebración de una "novillada completa".

"Se trata de un tentadero a puerta cerrada; una labor de campo que está permitida en Castilla y León, Andalucía, Extremadura y todas las comunidades donde hay ganado de lidia", ha asegurado el empresario, quien a la vez es apoderado del novillero José Ruiz Muñoz, encargado de llevar a cabo la lidia que ha generado la controversia.

De Frutos señala que el tentadero cuenta con todos los permisos reglamentarios y que "se trata de algo que no hay que consultar ni al Ayuntamiento, ni a la Junta de Castilla y León", sólo hay que avisar a un veterinario, "que estaba cualificado para ejercer su función y notificarlo a Sanidad para que esté el camión frigorífico a la hora estipulada y proceder al traslado de los animales al matadero para ser faenados".

Asimismo, ha asegurado que todas las asociaciones de ganaderías y cría de toro de lidia cuentan con su certificado "para que el profesional ganadero pueda viajar entre provincias para ejercer el tentadero; precisamente vuelvo ahora de Salamanca de uno". Tentadero, que según el diccionario de la Real Academia Española, significa 'Corral o sitio cerrado en que se hace la tienta' y que "está permitido en cualquier fase de la desescalada", según apunta el empresario taurino. "Esto está permitido porque como no se están celebrando festejos taurinos, se tienen que tentar las vacas y los toros, para determinar si tienen capacidad de reproducción y las que no, poder llevarlas al matadero para que no sigan ocasionando gastos, porque es una ruina", señala.

Consultado por la realización del streaming del acto, De Frutos ha asegurado que fue una productora, "que contaba con los permisos y con todas las medidas de seguridad necesarias por el COVID-19. Además, afirma que se realizó en diferido y con ello, el novillero, "un chaval que quiere ser torero y como no hay festejos taurinos, quería mostrar al público en qué momento se encuentra de cara a futuras contrataciones".

Según el empresario segoviano, la finca cuenta con todos los códigos de explotación animal emitidos por la Unidad Veterinaria de Segovia de la Junta de Castilla y León y la autorización del Ayuntamiento. En estos momentos, está concluyendo la construcción de una nave que será destinada a una escuela taurina, "pero cómo aún no está en marcha, todavía no cuenta con la licencia".