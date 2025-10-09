Cruz Roja en Segovia muestra su labor en la calle: "Se recibe más de lo que se da"

Seguro que si te has pasado por el centro de Segovia, te habrás fijado en esos chalecos rojos acompañando los diferentes puestos que Cruz Roja ha repartido por la ciudad para celebrar su jornada de puertas abiertas.

Al igual que Cruz Roja, COPE Segovia ha sacado sus micrófonos a la calle para conocer de primera mano cuál es la labor que realiza esta organización desde las diferentes áreas que aborda. Precisamente, una de esas aristas que conforman Cruz Roja es el Servicio de Emergencias y Socorro. En la Plaza del Azoguejo, donde la institución ha colocado un puesto de mando simulando este servicio, hemos hablado con Rafael Ferreira, responsable y voluntario del mismo.

Rafael ha contado que la labor de este servicio muchas veces es invisible hasta que se produce alguna catástrofe o situación crítica. Bajo el Acueducto, voluntarios y técnicos han instalado una carpa informativa en la que han mostrado el material y los recursos con los que actúan cuando se producen inundaciones, incendios o desalojos, además de otros servicios de apoyo a las personas afectadas.

Ferreira ha subrayado que, aunque Cruz Roja es una organización de voluntariado, “detrás hay una estructura organizativa que permite actuar con rapidez, coordinación y eficacia cuando llega una emergencia”. En la provincia de Segovia existe un grupo operativo que trabaja de forma local, pero siempre coordinado con el centro autonómico de operaciones de Castilla y León y, cuando es necesario, con el nivel nacional.

María Rodríguez Cruz Roja Segovia sale a la calle para mostrar su labor: paseo con Maite Fuentetaja, pdta de Cruz Roja en Segovia

Entre las actuaciones recientes, el voluntario ha recordado la movilización del equipo ante las incidencias por el embalse del Tejo, el reparto de agua durante los problemas de suministro en El Espinar o las pre alertas por incendios en zonas como Riaza, donde se llegó a desalojar a vecinos.

Por su parte, la presidenta de Cruz Roja en Segovia, Maite Fuentetaja, ha querido destacar que precisamente esta organización "es el primer movimiento humanitario del mundo, y todo el mundo nos conoce, pero no siempre se sabe en detalle todo lo que hacemos". Por ello, ha querido poner en valor que "con esta jornada queremos mostrar parte de los recursos que tenemos a disposición de las personas a las que atendemos".

En la Avenida del Acueducto, la organización ha mostrado el funcionamiento de los dispositivos de voz para personas mayores, un servicio impulsado con el apoyo de la Fundación Amancio Ortega, que permite reducir la soledad no deseada y fomentar la autonomía de este colectivo. “No se trata de sustituir el acompañamiento presencial, sino de complementarlo y facilitar el contacto y la seguridad de las personas mayores”, ha señalado la presidenta. Junto a ello, se han expuesto otros recursos de apoyo como sillas, andadores, camas articuladas o asistencia móvil.

Por su parte, en la Plaza de la Universidad, Cruz Roja ha querido poner el foco en la captación de voluntariado joven. “Hemos elegido este punto porque aquí se concentra mucha gente joven, también estudiantes de fuera. Queremos contarles que ser voluntario no exige disponer de mucho tiempo: basta con querer ayudar. A veces se recibe más de lo que se da”, destacó la presidenta, animando a los segovianos a sumarse al voluntariado.

El programa de empleo, el de asistencia a nuestros mayores, el acogimiento familiar o el área de salud son algunos de los que se han sacado a la calle para que los presencie toda la sociedad segoviana.

MÁS DE 9.000 PERSONAS ATENDIDAS EN 2024 POR CRUZ ROJA EN SEGOVIA

Durante el 2024 Cruz Roja en Segovia ha atendido a 9.000 personas, en un total de 33.415 intervenciones a través de sus distintas áreas. Según la presidenta de Cruz Roja es una cifra que no ha variado en exceso durante los últimos años