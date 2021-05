CON CORAZÓN DE PADRE

«Mi Madre y mis hermanos». Ese es el lema del Año Jubilar Henarense, que ya calienta motores de cara a su inicio el próximo mes de agosto. Y eso es lo que se va a encontrar cada peregrino que acuda al Santuario de El Henar en esta celebración especial: a su madre, la Virgen, y a sus hermanos. Porque, como bien dijo el rector del santuario durante el acto de presentación de este jubileo, todos encontraremos nuestra casa en el Henar.

Ese santuario presidido por la Morenita de Castilla aspira a convertirse en centro neurálgico de las peregrinaciones marianas durante los próximos meses porque, de agosto de este año a septiembre de 2022, todos los caminos llevarán al Henar. Ahora que la vida nos ha dado un vuelco, que la incertidumbre marca nuestros pasos, dejemos que sea Nuestra Señora del Henar quien actúe como madre y nos reúna como hermanos para, todos juntos, caminar hacia la renovación y la esperanza.

Y de un año especial que está por comenzar, pasamos a otro en el que estamos inmersos. Y es que, desde el pasado mes de diciembre de 2020, estamos conmemorando el 150 aniversario de la proclamación de san José como patrono de la Iglesia universal. Por este motivo, el Papa Francisco convocó en su carta apostólica Patris Corde un año dedicado a este santo en medio de la pandemia. El sábado 1 de mayo celebramos el día de san José Obrero, y por este motivo hablamos con el párroco de la parroquia que lleva su nombre en la capital, D. Juan Cruz Arnanz. La historiadora del arte y guía de la Catedral, Mercedes Sanz de Andrés, nos ofrece una visión más cultural.

Aunque no suele repararse en ello, hay dos datos sobre san José que pueden llamar a la reflexión: la Biblia no recoge ninguna cita textual suya; y son tan solo Mateo y Lucas quienes hacen una escasa referencia a su figura en sus evangelios. En un contexto como el actual, en el que predomina la palabrería, Juan Cruz asegura que eso se debe a que san José no habla pero demuestra quién es mediante sus gestos, sus obras y, esencialmente, desde el silencio.

El párroco de San José subraya que lo que pretende el Papa con su carta apostólica no es otra cosa que reavivar la devoción por el patrono de la Iglesia Universal, al que define en su texto —entre otras atribuciones— como Padre amado. En definitiva, san José es un gran ejemplo de ternura que nos demuestra que Dios actúa a través de las debilidades. Un hombre importante en la historia de la salvación, pero que siempre ha estado en un segundo plano, desde la discreción.

En Segovia, la devoción a este santo es paralela a la devoción histórica, como nos asegura Mercedes, remontándonos hasta la mitad, aproximadamente, del siglo XVI. Además, en la capital podemos encontrar tallas del padre de Jesucristo en varias iglesias, aunque solo cuenta con una parroquia de la que es titular y una capilla en la girola de la Catedral.

Un santo con numerosas devociones, asociadas inicialmente a los gremios y cofradías cuyas primeras representaciones las podemos encontrar en el arte paleocristiano. Iconografía que ha ido evolucionando desde que, representado como un anciano —con la intención de resaltar la pureza de la Virgen— haya ido cambiando hasta ese hombre maduro, con barba y buen juicio que nos encontramos ahora en sus diferentes manifestaciones: con vara florida, vela, libro, en la sagrada familia, la representación del sueño de san José, la adoración de los magos o en su taller de carpintero.

San José, una figura que tuvo un papel importante y desapercibido en la vida de su hijo que nos está ayudando a comprender la importancia de las personas comunes que hacen esfuerzos ocultos para ayudar a los demás.