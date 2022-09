Migrantes y refugiados, un futuro entre nosotros

Han pasado siete meses desde el inicio de los bombardeos en Ucrania. Lo que parecía un paseo triunfal del grande sobre el pequeño se ha tornado en una carrera de fondo, donde no se vislumbra un final ni cercano ni sencillo. Nada es comparable a la pérdida de vidas humanas, pero este conflicto nos ha abierto los ojos a la realidad de nuestro sistema de consumo y de utilización de las materias primas además de descubrirnos los intereses geopolíticos y de propaganda de unos bloques y otros. El mundo gira a velocidad de vértigo y las personas que lo habitamos intentamos encontrar nuestro lugar, el lugar donde poder vivir de una manera digna. Este es el fin último de los movimientos migratorios, provocados en origen por la escasez de recursos, por los conflictos bélicos o por la opresión de los regímenes políticos.

El Espejo de hoy acerca su micrófono a los migrantes y refugiados, en la Jornada Mundial a ellos dedicada que tiene este año como lema «Aquí construimos un futuro con migrantes y refugiados». Tendrá lugar el domingo 25 de septiembre. Nos acompañan Irene Martín, técnico de Cáritas especializada en estos asuntos, y Mariana Radvanksa, de la Asociación de Ucranianos en Segovia que tan buena labor está realizando desde que un 24 de febrero de 2022, Rusia comenzara una guerra absurda bombardeando e invadiendo suelo ucraniano.

La primera nos da cuenta de las dificultades actuales para tramitar las solicitudes de asilo y de regularización de las situaciones irregulares (que no ilegales) con la Administración. Como es conocido, la Iglesia, a través de Cáritas, está donde no llegan otros apoyando la labor que en estos casos realizan Accem y Cruz Roja Española y no sólo con los refugiados ucranianos: hay mucha necesidad en otro tipo de inmigración como la africana y la procedente de Latinoamérica.

Mariana, que lleva entre nosotros desde 2009, nos conmueve con el testimonio de sus compatriotas en estos momentos de recrudecimiento de la guerra y de incertidumbre, y nos informa de la realidad de los ucranianos que han empezado una nueva vida en Segovia. Actualmente, son 477 personas, un número algo menor al que llegó a ser por la vuelta a la patria de muchas familias que de nuevo arriesgan su futuro en la tierra que les vio nacer, confiando en que el conflicto se resuelva pronto. Mucha suerte, Mariana, para todos vosotros.

Nuestro último invitado es Carlos Monjas, coordinador de pastoral de EDETIL (Escuela Diocesana de Educadores de Tiempo Libre), al que preguntamos por los recientes campamentos de verano y la actual programación de la escuela, centrada en estos momentos en el curso de formación de monitores, un curso completo y riguroso de más de 300 horas lectivas que combina la formación teórica con el tiempo destinado a prácticas. Educar es una labor muy seria que, además de vocación y buena voluntad, requiere una adecuada formación. La diócesis de Segovia lleva años apostando por ello.