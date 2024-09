Déficit de trabajadores y personal sanitario en la cárcel segoviana de Perogordo

El Centro Penitenciario de Perogordo en Segovia tiene a día de hoy un déficit de personal del 15% de sus puestos de trabajo. De los 310 en total que tendrían que estar ocupados hay 48 sin cubrir su plaza. Respecto a la cobertura de Servicios Médicos faltan más de la mitad que deberían atender a la prisión. Estos datos facilitados por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) han asegurado que supone un incremento de la conflictividad, tanto entre presos como de los reclusos con los trabajadores de la prisión. Según las cifras del último año, en 2023 se produjeron 7 agresiones, por encima de las dos que hubo en 2022 y el único caso que se registró en 2021. Según ha explicado Joaquín Leiva, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, "nos encontramos un problema de conflictividad y seguridad, y la falta de personal viene directamente relacionada con este aumento".

¿QÚE NECESIDADES TIENE LA CÁRCEL DE PEROGORDO?

La prisión de Perogordo alberga cerca de 270 presos. Es considerada pequeña con módulos para reclusos especiales por lo que hay internos que requieren una atención más especializada. El déficit de trabajadores se mantiene a pesar de las convocatorias de nuevas plazas, ante la edad media tan alta de los trabajadores en Perogordo que está en 52 años actualmente, según ACAIP. Su portavoz ha asegurado que esto "provoca muchas jubilaciones y las incorporaciones no las cubren"

Desde ACAIP han solicitado más inversión en medios humanos en las prisiones para que estas cumplan su función de reinserción afirmando que "no podemos tener una política penitenciaria de las mejores de Europa y luego no tener los medios humanos para ponerla en marcha". Además han pedido "hacer una previsión de recursos humanos, que no solo cubra las bajas de ese año sino que palie el déficit de 3.000 plazas a nivel nacional"