CIBERSEGOVIA 02x13: "Cómo evitar y protegernos de estafas digitales y fraudes" con Juan Carlos Galindo
En el podcast de hoy, Juan Carlos Galindo, experto investigador y especializado en fraudes y estafas digitales, nos da las claves de cómo operan los delincuentes para engañar a empresas y particulares
Segovia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura16:33 min escucha
