La Universidad de Salamanca desarrolla un prototipo para mitigar la fatiga muscular de los cirujanos en el quirófano: "Simple y barato"

En muchas ocasiones comentamos con amigos, familiares o nos lo decimos a nosotros mismos que vamos a sufrir una intervención quirúrgica que van a ser muchas horas, que va a ser una operación muy larga. Por supuesto, somos empáticos con el paciente pero, ¿alguna vez te has puesto en la piel del cirujano que va a realizar la operación? Y si lo has pensado quizás has dicho eso de “están acostumbrados”.

Nada mas lejos de la realidad. Los cirujanos sufren, en la mayoría de las ocasiones, dolores musculares y contracturas provocadas por la práctica de su especialidad quirúrgica. Y es que varias horas de pie y con posturas complicadas durante mucho tiempo pasan factura. Sobre todo en intervenciones donde la precisión tiene que ser absoluta como exige la medicina actual con operaciones no invasivas y especialmente las laparoscópicas.

El GIR VisualMed Systems de la Universidad de Salamanca ha realizado una encuesta a nivel nacional a más de un centenar de cirujanos y el 97% de ellos han admitido tener este dolor muscular y contracturas derivadas de su profesión. Por este motivo el GIR ha decidido diseñar un dispositivo que les ayudara a mitigar el dolor. Dispositivo que va muy avanzado, todo sea de paso

GIR VisualMed Systems en la Universidad de Salamanca

El Grupo de Investigación Reconocido sobre Sistemas de Visualización Médica Avanzada ( VisualMed Systems) de la Universidad de Salamanca agrupa a un conjunto de investigadores interesados principalmente en el desarrollo y la aplicación docente e investigadora, de tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito biosanitario, mediante el manejo de diferentes equipamientos de visualización médica.

El GIR de la USAL se caracteriza por ser multidisciplinar e interuniversitario. Multidisciplinar por el variado perfil de sus miembros entre los que se encuentran anatomistas, radiólogos, cirujanos, informáticos. Interuniversitario por incluir a investigadores de otras universidades y de otros centros de investigación en imagen médica. La innovación tecnológica que maneja el grupo se aplica tanto al ámbito educativo como a la investigación clínica. Durante los últimos años se han centrado los esfuerzos de la mayor parte de los componentes del grupo en el desarrollo de sistemas informatizados y reconstrucción de modelos anatómicos 3D.

GIRSA USAL placa

Dispositivo de Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea

La solución al problema es un dispositivo auxiliar de Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea. Es un sistema, cuenta a COPE Salamanca el director del GIR José Antonio Juanes, sencillo, simple pero sobre todo barato.

El funcionamiento es también muy fácil. “Se colocan unos sensores a la altura del trapecio que es donde se acumulan las contracturas y los dolores musculares de estos profesionales. El dispositivo toma datos mediante una electrografía. Cuando detecta el dolor muscular avisa al cirujano que es el que finalmente decide , en ese instante, si necesita que el sistema le aplique una onda relajante en el músculo. Es una descarga antidolorosa”.

Ahora mismo el dispositivo sigue en pruebas en la Universidad de Salamanca, en concreto en los simuladores quirurgicos de laparoscopia. “Todo funciona sin problemas”, cuenta Juan Antonio. “Se le está poniendo peso al sistema y sobrecarga tanto en mujeres como varones para ver su eficacia”.

GIRSA USAL premio

Dispositivo premiado y que sirve para otras profesiones

Este desarrollo tecnológico de la USAL ha sido premiado en noviembre de 2024 en los IV Premios ENNOVA HEALTH que reconocen la innovación de los proyectos sanitarios que aportan valor al sistema de salud y mejoran la calidad de vida del paciente, en la categoría de “loTen E-Health, Wearables y Robótica” por su “Dispositivo auxiliar personal e integrado para el control y mitigación de la fatiga muscular en el ámbito quirúrgico”.

Con él, la Universidad de Salamanca resuelve uno de los principales problemas ergonómicos que pueden encontrarse en un ambiente de quirófano por parte de los cirujanos en intervenciones prolongadas.

Esta solución tecnológica que resuelve uno de los principales problemas ergonómicos de los cirujanos en intervenciones largas ha sido galardonado en los IV Premios Ennova Health como una de las propuestas destacadas anuales en innovación sanitaria de nuestro país. Aclara Juan Antonio que este prototipo también puede utilizarse en otros ámbitos y profesiones donde los dolores musculares posturales son habituales: dentistas, administrativos..