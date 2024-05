Ser camarero en Salamanca: Trabajo "de paso" para los estudiantes universitarios

No ocurre solo en verano, también en las Ferias y Fiestas de Septiembre y durante las pasadas Navidades. El sector de la hostelería en Salamanca se las ve y desea para encontrar profesionales, camareros, que quieran trabajar. Hay mucha demanda y poca oferta deprofesionales y esto conlleva que algunos camareros pidan sueldos inasumibles para los hosteleros que no pueden contratarlos y rentabilizar sus negocios.

Los empresarios hosteleros se han puesto las pilas

Los empresarios hosteleros se han puesto las pilas: valoran la formación del profesional, pagan más y respetan los horarios para tratar de conciliar la vida laboral y familiar de sus empleados. ¿Cómo lo hacen? Unos cierran más días a la semana o restringiendo el servicio. De hecho si te has fijado más de un local en la capital e incluso en la provincia ya cuelga el cártel de Se necesita camarer/a. ¿Qué es lo que pasa? Pues que existe un déficit cronificado de estos profesionales no solo en Salamanca sino en toda España.

"Si quieres a un buen profesional, tienes que pagarlo"

Conocemos el caso de Zacarías. Es dueño de un negocio de hostelería en el centro de la ciudad y, como el negocio le va bien y tiene mucha demanda, en menos de un mes ha contratado a dos personas. Él lo tiene claro. "Si quieres un buen profesional lo tienes que pagar. Antesera un sector muy explotado, trabajaban muchas horas y ahora esto ha cambiado. Hay que respetar horarios y jornadas" Claro que Zacarías se lo puede permitir, pero un negocio de hostelería no es la panacea, nos cuenta el presidente de la Asociación de Hostelería deSalamanca Jorge Moro. "No te haces millonario de la noche a la mañana. Para conseguir unos ingresos mínimos debes esforzarte, trabajar mucho y hacerlo muy bien". Reconoce Moro que el cliente de hoy cada vez demanda unmejor atención y el nivel de exigencia es mayor, por este motivo la formación sigue siendo esencial. Muchos profesionales salen de las escuelas de hostelería de Salamanca y provincia pero, reconoce, "no son suficientes para cubrir la demanda de una ciudad donde la hostelería y el turísmo son motores económicos esenciales".

Estudiantes universitarios como camareros "de paso"

Por este motivo, en muchos establecimientos salmantinos se contrata a "personal de paso". Son muchos los estudiantes universitarios que realizan sus estudios en Salamanca y que invierten mucho dinero en los pisos y la manutención; por este motivo, suponen un importante nicho de empleo para algunos hosteleros. Es una forma que tienen para poder obtener ingresos extras. La parte negativa de este tipo de contratación es que es para un tiempo determinado. Cuando el estudiante termina sus estudios se va de la ciudad.

Profesión poco atractiva para la juventud

El objetivo final es conseguir hacer atractivo un trabajo, el de camarero, que hoy por hoy no llama a los jóvenes que prefieren cobrar ayudas a trabajar en el sector. Jorge Moro cree que es un error, que los jóvenes deberían probar porque ahora mismo el sector trabaja sobre unas buenas condiciones contractuales, horarios y sueldos dignos que en la mayoría de los casos superan el salario mínimo interprofesional. Aún así está claro que este negocio no resulta hoy por hoy atractivo al sector de los jóvenes lo que complica también el relevo generacional y la especialización.





