Pon un bar en tu pueblo para luchar contra la despoblación y soledad no deseada

No vamos a decir que un pueblo sin bar, es un pueblo que se muere; pero casi. El ser humano es sociable por naturaleza y bien es cierto que si no hay un bar nos podemos juntar en casas pero no es lo mismo y sobre todo no lo es para las personas mayores que van quedando en el medio rural. Un bar da la vida, se convierte en algo más que un establecimiento para tomar algo; es un lugar de encuentro y de conversación.

80 pueblos en Salamanca sin bar

Alrededor de 80 municipios en nuestra provincia carecen de un bar. La Diputación de Salamanca ha decidido tomar cartas en el asunto y responder con ayudas a este aislamiento y despoblación de los núcleos rurales más pequeños. Por este motivo ha puesto en marcha un nuevo plan destinado a ayudar a esos municipios con el objetivo de que puedan abrir un establecimiento de hostelería y paliar la soledad no deseada. El único requisito, obvio, explica el presidente de la Diputación Javier Iglesias es que no tenga ningún bar.

En la concesión de las ayudas también entran aquellos establecimientos que no cuentan con camareros pero que tienen una máquina de refrescos...una alternativa con la que cuentan algunos municipios de la provincia.

No es una idea banal, explica Iglesias, es una preocupación que en más de una ocasión le hacen llegar los alcaldes.

Un máximo de 30.000 euros por municipio

Al plan se destinan un total de 300.000 euros. Se otorgarán subvenciones de hasta 30.000 euros por municipio que podrá destinarse a obras de adaptacíon de los edificios de titularidd municipal para esta finalidad. Una parte de esta cantidad, un máximo de 3.000 euros, podrá dedicarse a la adquisición de mobiliario o maquinaria para prestar el servicio. Se establece un compromiso de apertura durante todo el año de al menos 2 días a la semana y un periodo de actividad de al menos 5 años. Las primeras ayudas se concederán en febrero o marzo.