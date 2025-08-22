Muere un voluntario que combatió en el incendio de Salamanca, pero la Junta niega vinculación

Un hombre que participó como voluntario en la extinción del incendio de Cipérez (Salamanca) ha muerto días después, tras ser hospitalizado, según han adelantado este viernes los portavoces de Vox y UPL en las Cortes, David Hierro y Luis Mariano Santos, aunque la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado para negar la vinculación de la muerte con el fuego.

"Ante las informaciones vertidas en diferentes medios de comunicación en torno a las circunstancias de la muerte de un varón en Salamanca, desde la Junta se informa de que su fallecimiento no está relacionado con la inhalación de humo. Lamentamos profundamente su pérdida y transmitimos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos", afirma en un comunicado la Junta de Castilla y León.

Hasta el momento en Castilla y León se han confirmado tres fallecimientos relacionados con los incendios producidos estos días en la Comunidad.