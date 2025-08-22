COPE
Podcasts
Salamanca - Sta. Marta
Salamanca - Sta. Marta

Muere un voluntario que combatió en el incendio de Salamanca, pero la Junta niega vinculación

El fallecido es un hombre de 46 años 

Puesto de mando de Cruz Roja en la localidad de San Cristóbal de los Mochuelos

Europa Press

Puesto de mando de Cruz Roja en la localidad de San Cristóbal de los Mochuelos

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

 Un hombre que participó como voluntario en la extinción del incendio de Cipérez (Salamanca) ha muerto días después, tras ser hospitalizado, según han adelantado este viernes los portavoces de Vox y UPL en las Cortes, David Hierro y Luis Mariano Santos, aunque la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado para negar la vinculación de la muerte con el fuego.  

"Ante las informaciones vertidas en diferentes medios de comunicación en torno a las circunstancias de la muerte de un varón en Salamanca, desde la Junta se informa de que su fallecimiento no está relacionado con la inhalación de humo. Lamentamos profundamente su pérdida y transmitimos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos", afirma en un comunicado la Junta de Castilla y León. 

Hasta el momento en Castilla y León se han confirmado tres fallecimientos relacionados con los incendios producidos estos días en la Comunidad.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE SALAMANCA

COPE SALAMANCA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 22 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking