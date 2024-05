Juan y Belén, dos salmantinos que no quieren dejar de fumar

Hoy se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. En Salamanca, diversos especialistas del Complejo Hospitalario de Salamanca han participado en una jornada divulgativa y acciones de concentración. Rercordamos en el hospital de Salamanca existe una Unidad deTabaquismo dependiente del Servicio de Neumología por la que pasan cientos de salmantinos que empiezan a percibir problemas de salud a raíz del tabaco. Abordan el problema con tratamiento farmacológico y psicológico. Cierto es que algunos acuden a las farmacias a por los famosos chiches y parches de nicotina y que también los médicos recetan medicamentos que ayudan a dejar de fumar como el Todacitan o elChampix.

Belén fuma desde los 15 años:"Soy fumadora social"

Todo esto para aquellos que estén convencidos y quieran dejar de fumar. Pero y los que no quieren. En COPE Salamanca hemos hablado con Belén que lleva fumando desde los 15 años. Recuerda que entonces llevar un cigarro en la mano le hacía sentir mayor y libre. Luego es complicado dejarlo, dice. Lo ha intentado alguna vez pero no lo ha conseguido. Ella se define como fumadora social. Fuma sobre todo cuando se toma una cerveza o un café. Luego es capaz de reducir la dosis y dejar de fumar en casa o en otros momentos. "Lo importante es podercontrolarse, si algún día no lo consigo entonces tendré que plantearme dejarlo". Confiesa que, a día de hoy, las campañas que tienen como objetivo que la población no fume o deje de fumar no consiguen variar su opinión.

Juan lleva 45 años fumando: "Los medicamentos para dejar de fumar tienen grandes efectos secundarios"

Juan hace 45 años que fuma, cuenta a COPE Salamanca. Empezó porque unos amigos le invitaron a un cigarro y comenzó a gustarle. Dejó de fumar una vez seis meses pero las ganas no desaparecieron. " A los 180 días tenía las mismas ganas de fumar que el primer día ". Hay medicamentos como el Champix, nos dice, que consiguen que dejes de fumar pero tienen importante efectos secundarios. Es consciente de que fumar es malo para su salud especialmente en el día a día. "Cuando no fumaba me notaba mejor físicamente ". pero aún así, y es sincero, sigue fumando. Sabe que los pulmones y el corazón se resienten pero, de momento, su idea es no dejar de fumar.