Los hosteleros de Salamanca lamentan la muerte de un hombre al que se le prohibió la entrada a un local de ocio: "La gente bebe y pueden producirse entre 10 y 15 en una noche"

Tras conocer la noticia del fallecimiento de un hombre de 42 años esta madrugada de miércoles 16 de julio cuando intentaba acceder a un local de ocio de la calle Bordadores, en la capital; en COPE Salamanca nos hemos puesto en contacto con la Asociación de Hostelería de Salamanca.

Su presidente Jorge Moro, visiblemente afectado, nos ha explicado que lamentan profundamente el hecho y se ponen a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que continúan investigando tras detener al presunto autor de los hechos. Se trata del portero del local al que trataba de entrar el fallecido, de origen senegalés. Al parecer, y según ha relatado la Subdelegada del Gobierno en Salamanca Rosa López, el portero le impidió la entrada. El altercado terminó con el apuñalamiento, con un arma blanca, del fallecido. Recordamos que en España está prohibido portar armas blancas como cuchillos, navajas o machetes.

en una entrada a un local se pueden llegar a producir entre 10 y 15 conflictos: "Los porteros lo tienen complicado pero saben que no deben utilizar la violencia"

El mensaje que traslada Moro es que no es un suceso habitual en Salamanca ni en el ocio nocturno.

" En una ciudad universitaria como la nuestra, estas técnicas no son las normales. Trabajamos desde hace años y sabemos de la afluencia de personas en el ocio nocturno los fines de semana. La gran mayoría que está en la gente de las discotecas y de los bares están concienciados de que ante cualquier conflicto siempre están al lado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El portero de antaño de discoteca o de bar se conoce ahora, dentro de la Ley de Espacios Públicos, como controlador de accesos en espacios públicos. Desde la Asociación de Hostelería de Salamanca , nos dice Jorge Moro, que "los dueños y encargados de los locales de Salamanca llaman a la moderación, no violencia en conflictos que no son pocos a los que se enfrentan cada noche o cada fin de semana. Los porteros, a veces, lo tienen complicado para solucionar problemas con el alcohol o lo que no es el alcohol porque la gente sale de fiesta".

Añade Moro que "en una noche en una puerta de bar o discoteca puede haber entre 10 ó 15 conflictos pero, remarca, que , en Salamanca, se actúa con mucha profesionalidad ".