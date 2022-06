Fiestas en Honor a San Juan de Sahagún

Esta tarde comienzan las actividades programadas por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de la festividad de San Juan de Sahagún.

A las 19:00, en el Patio Chico, tendrá lugar el Concierto de la Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza. Interpretarán un variado repertorio que va desde algunas de las obras icónicas del Renacimiento hasta éxitos del pop y del rock, pasando por baladas y bandas sonoras de películas. Interpretarán temas como Knights of Cydonia (Muse), We will rock you (Queen) o Blinding lights (The Weeknd).

A las 20:30 horas tendrá lugar el tradicional Concierto de las Hogueras, en el parque Elio Antonio de Nebrija. Es la XIX edición de este concierto de fin de curso en el que participarán los alumnos de música moderna de la Escuela Municipal de Música y Danza. En esta ocasión interpretarán temas clásicos como I can't turn you loose, Gimme Gimme Gimme de Abba, y otros más actuales como Bad Romance de Lady Gaga o Eso que tú me das de Jarabe de Palo.

A las 22:45 horas tendrán lugar los tradicionales fuegos artificiales en los entornos del Puente Romano, a cargo de Caballer FX.

Mañana a las 10’00 horas, dará comienzo el pasacalles de folclore charro por los barrios de Salamanca. La actividad estará a cargo de la Peña el Tamboril y contará con siete recorridos por los barrios de Pizarrales, Capuchinos, Garrido, Puente Ladrillo/El Rollo, Tejares, La Vega y Barrio del Oeste. En cada recorrido participarán tres tamborileros y a las 12’00 horas todos ellos se concentrarán en la Plaza de Anaya.

A las 11’00 horas, en el Palacio de Congresos, tendrá lugar el Encuentro de Bolillos Ciudad de Salamanca. Los integrantes de los talleres de folclore y baile tradicional de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca interpretarán varios bailes y danzas de nuestra provincia como jotas, charradas o fandangos, realizando una muestra variada de la gran calidad del repertorio de nuestra tierra.

Una hora después, empezará el pasacalle Charangas y Cabezudos, cuyo recorrido se iniciará en la Plaza del Liceo.

A las 18’00 horas, comenzará en la Plaza de los Bandos el recorrido de las Batucadas de Patrimonio. Participarán cinco agrupaciones de otras tantas Ciudades Patrimonio de la Humanidad: Salamanca, Santiago de Compostela, Cáceres, Alcalá de Henares y Córdoba.

En una doble función, a las 18’00 y 19’30 horas, se presentará el estreno absoluto de “Conversaciones con San Juan de Sahagún”, de la compañía salmantina Jes Martin’s y Miguelón. Dos estatuas emblemáticas, San Juan de Sahagún y Fray Luis de León, cobran vida y establecen un divertido diálogo acompañado de situaciones cargadas de humor donde, entre otras cosas, repasarán la vida del patrón de la ciudad y sus milagros más importantes, recorriendo tres localizaciones históricas de nuestra ciudad: la Plaza de los Leones, el huerto de Calixto y Melibea y el Patio Chico.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el Parque Elio Antonio de Nebrija, a las 20’00 horas, tendrá lugar un concierto de la banda salmantina de rock Al límite. Esta banda fue creada en 2016 y actualmente cuenta con cuatro músicos con una dilatada experiencia: Fernando Vicente (voz y guitarra), Aure Martín (bajo y coros), Jorge Orejudo (batería y percusión) y Jesús Cobos (guitarra y coros). En esta ocasión nos presentarán su segundo disco, “A MIL KILÓMETROS”, que está formado por diez temas donde se entremezclan el rock, el funky, el blues y el pop.

A las 22’30 horas, en la Plaza Mayor, tendrá lugar el espectáculo “Pedaleando hacia el Cielo” para conmemorar el 20 Aniversario de la Capitalidad Europea de Salamanca, una propuesta llena de lirismo y poesía que nos habla sobre estar juntos en días oscuros. Un espectáculo que combina música, danza, circo, video, pirotecnia fría y destreza aérea, con la “ciudad” como telón de fondo.

Un espectáculo visual inspirador sobre ángeles, bailarines y músicos que se equilibran entre el cielo y la tierra. “Pedaleando hacia el Cielo” está interpretado por la compañía belga Theater Tol y se ha representado ante más de un millón de personas en varios países como España, Holanda, Bélgica, Austria, Alemania, Rusia o Francia.

Cortes y desvíos de tráfico durante los fuegos artificiales este viernes:

Debido al espectáculo de fuegos artificiales incluido en el programa oficial de fiestas de San Juan de Sahagún, la Policía Local establecerá este viernes, 10 de junio, a partir de las 21.30 horas (aproximadamente y en función de la afluencia de personas y vehículos), las siguientes regulaciones de tráfico con el fin de facilitar el tránsito peatonal:

Corte de tráfico en el Paseo del Progreso

- desvíos en la entrada a la ciudad procedente de la N-501, se desviará a la altura de la Glorieta de Vetones y Vaceso por la calle Saavedra y Fajardo hacia la SA-20, pudiendo acceder a la ciudad desde la CL-512.

- desvíos en la salida a la ciudad procedente del Puente Sánchez Fabrés a la altura de la Glorieta de la Charrería con destino a la N-501, continuarán de frente por la CL-512 hacía la SA-20.

Se garantizará el paso de vehículos de emergencia por el Paseo del Progreso hacia hospitales.

Corte de tráfico en el Paseo de San Gregorio (Glorieta de los Milagros) y el Paseo del Rector Esperabé (Puerta de San Pablo, Glorieta de Brujas)

El tráfico procedente del Paseo de San Vicente se desviará hacia el Puente de Sánchez Fabrés.

El tráfico procedente de la calle San Padro y del tramo del Rector Esperabé y salida hacia la Avenida Reyes de España se desviará hacia la Glorieta de Brujas.

El tráfico procedente del Paseo de Canalejas se desviará en la Glorieta Ciudad de Brujas en dirección hacia el puente Felipe VI y el Paseo de Canalejas en sentido entrada a la ciudad.

Corte de tráfico de la calle Veracruz

Desvíos del tráfico de vehículos, procedente de la Calle Balmes, hacía calle de las Mazas, en dirección a calle Trilingue.

Prohibición de permanencia de peatones en el Puente Romano

Desde las 22:00 horas se cortará el Puente Romano para el tránsito de peatones, quedando prohibida su permanencia durante el desarrollo del espectáculo pirotécnico.ç