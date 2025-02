Las farmacias en Salamanca son tranquilas y seguras, pero existen casos de agresiones y robos: "Hay que denunciar"

En más de una ocasión hemos hablado de las agresiones a los profesionales sanitarios, especialmente los médicos y enfermeras de atención primaria y hospitalaria pero no nos olvidemos también de los profesionales farmacéuticos.

Los farmacéuticos y farmacéuticas atienden de cara al público y tratan con multitud de personas a lo largo del día ya sea para dispensarles recetas, aconsejarles sobre algún tipo de medicamento o incluso, también darles consejos rutinarios de salud. Aunque está bien claro que la última palabra la tiene el médico o médica de cabecera.

Su cercanía con los pacientes y la gran demanda de servicios durante la pandemia han hecho que sean especialmente vulnerables a este tipo de situaciones conflictivas.

Afortunadamente en el círculo en el que me muevo cuento con muchas amigas farmacéuticas. Sí, sí, amigas porque hay que reconocer que es una profesión muy feminizada. Farmacéuticos “haberlos haylos” como reza el dicho pero todavía están lejos de la media copada por las mujeres.

Este tema de agresiones, la mayoría de ellas verbales, y sobre todo los robos en las farmacias son temas de conversación habituales en nuestras tertulias de chicas.

Agresiones verbales y robos de leche en polvo o dentífricos

Precisamente hace muy poco una de estas amigas farmacéuticas comentaba un episodio que a “toro pasado” nos suscitó muchas risas, pero claro había que “estar en el ajo” y nos confesó que pasó miedo.

Nos contaba que había entrado un chico en la farmacia y que aprovechando que ella y sus compañeras se encontraban atendiendo a otras clientas cogió varios kit de dentífricos situados en una zona “de fácil acceso”.

Mi valiente amiga farmacéutica, vamos a ponerle el nombre de Pepi, salió corriendo para ver si podía pillarle. Al final, desistió por si el caco decidía encararse con ella.

No es la primera vez que en esta farmacia de barrio roban. Ya van unas cuantas veces. Están “ojo avizor” y saben dónde tienen que colocar los productos para no tener ningún susto. Aún así, viven con el corazón en un puño. Afortunadamente nunca han sufrido ninguna agresión física.

Otra amiga farmacéutica en un pueblo en el alfoz de Salamanca, me comentaba días atrás que en una ocasión “una mujer entró pidiéndome un bote de leche en polvo de bebé y luego me preguntó por una crema. Cuando fui a por la crema, la mujer y el bote de leche habían desaparecido. Está claro que el robo tenía un buen fin", me decía .

La misma farmacéutica cuenta que a veces tiene que lidiar con clientes-pacientes que le piden un antibiótico sin receta y tiene que aguantar las consiguientes críticas. Afortunadamente, ella tampoco ha sufrido ningún episodio de agresión física.

Campaña stop agresiones a farmacéuticos

Nace el Observatorio de Agresiones a Farmacéuticos

“La profesión farmacéutica no está acostumbrada a denunciar las agresiones, sean de carácter físico, verbal o en contra de su patrimonio. Queremos cambiar esta tendencia para no dejarlas pasar. Una agresión que no se denuncia es un acto que no existe y facilita que vuelva a producirse”, son palabras del presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos Jesús Aguilar.

En COPE Salamanca hemos entrevistado a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Salamanca y de Castilla y León María Engracia Pérez que nos dice que este Observatorio será la única forma de poder conocer la dimensión del problema y tener datos reales.

“De esta manera se puede hacer una radiografía de la situación y del tipo de agresiones que sufre el personal farmacéutico en la capital y provincia”. Se incluyen esas agresiones físicas, que son las menos, las verbales en las que quizás “el paciente no es consciente de que las está realizando; también se incluyen las agresiones al patrimonio material”, explica María Engracia.

Todas estas situaciones pueden conllevar consecuencias importantes para el personal farmacéutico. Desde físicas, psicológicas o la necesidad de proceder con el cierre de la farmacia; entre otras.

Las farmacias de Salamanca y provincia, nos cuenta la presidenta del Colegio, "son tranquilas y seguras; aunque no se descartan hechos aislados que hay que conocer”. De esta manera se registran los casos de agresiones sufridas, se identifican patrones , tendencias y factores de riesgo, se sensibiliza a la sociedad y finalmente, se toman medidas de protección y prevención con autoridades sanitarias y de seguridad.

Funcionamiento del nuevo Observatorio

Logo de farmacia

Tanto en la web del Consejo General como en la de cada uno de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, los profesionales van a poder acceder a una plataforma que les va a permitir informar de manera detallada sobre cualquier agresión sufrida.

La plataforma incluye campos para proporcionar información sobre: momento y lugar en el que se produjo la agresión, tipo de agresión, características del agresor, acciones emprendidas como denuncias y posibles consecuencias.

Una vez completada y enviada la información, los datos se recogen tanto en el Colegio de Farmacéuticos al que se encuentra adscrito el profesional agredido, como por el Consejo General, que será el encargado de gestionar la información de manera agregada para proporcionar una visión nacional del problema.

De esta forma, esta estructura en red facilita que se pueda actuar local y globalmente respondiendo de manera efectiva y coordinada a las necesidades de protección y seguridad de los farmacéuticos en cada territorio.