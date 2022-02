¿Existe la justicia social en el trabajo?

Sabes qué significa el término de Justicia Social? Si buscamos su significado vemos que promover la justicia social no es solo aumentar los ingresos y crear puestos de trabajo, es también una cuestión de derechos, dignidad y libertad de expresión de los trabajadores, así como de autonomía económica, social y política.

En Salamanca son varias las entidades que trabajan por promover una justicia social en el ámbito laboral y también en otros órdenes de la vida. Es el caso de Cáritas, Ymca, Asecal, Fundación Secretariado Gitano, Cepaim.

Lorena Benito, desde Cepaim, ha contado a COPE SALAMANCA que a día de hoy existen todavía muchas dificultades en el acceso de las personas a un mercado laboral digno. Algo que ellos ven todos los días con las personas con las que trabajan: solicitantes de protección internacional.Estas personas llegan muy formadas pero tienen problemas a la hora de homologar sus títulos. Además tienen que manternerse en el programa correspondiente medio año antes de comenzar a buscar empleo.

Pero la justicia social no solo se reclama en el acceso a un puesto de trabajo también por ejemplo en el acceso a internet y a la banca. Hay muchas personas en riesgo de exclusión social que no pueden permitirse acceder a internet o que no dominan la banca digital

Desde la Plataforma Salmantina de Entidades por el empleo se sigue observando que la desigualdad social sigue siendo una constante a combatir en todas las acciones que realizamos en nuestro trabajo diario. Es necesario seguir invirtiendo esfuerzos en sensibilizar a la población de que otro mundo es posible y que hemos de trabajar por una sociedad más justa e igualitaria. Por ello, con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, el próximo 22 de febrero se celebra el Seminario “Aplicación ética del concepto de justicia social en el trabajo” en el Centro Municipal Integrado Luis Vives.

Se contará con la participación en una Mesa redonda de D. Gabriel de la Mora, abogado de CEPAIM Salamanca y D. Juan Manuel Pérez Bermejo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. A dicho encuentro asistirá personal técnico perteneciente a Entidades del Tercer Sector de Salamanca con el objetivo de reflexionar sobre el modo de poder aplicar el concepto de justicia social en el ámbito laboral. Una vez finalizado, se elaborará un documento donde se recojan las conclusiones extraídas para compartirlas con la ciudadanía.





Mañana la Plataforma Salmantina de Entidades por el empleo ahondará en un seminario en las dificultades que siguen existiendo para aplicar el concepto de justicia social en el ámbito laboral.





