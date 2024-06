Dos alumnos no pueden hacer el examen de la EBAU y sus madres reaccionan así

La Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) representa un hito crucial en la vida académica de miles de estudiantes, marcando el puente entre la educación secundaria y la universidad. Este examen no solo evalúa los conocimientos adquiridos a lo largo del bachillerato, sino que también determina en gran medida el futuro académico y profesional de los jóvenes. Conscientes de esta importancia, 2.845 alumnos se han matriculado este año en el distrito universitario de Salamanca, enfrentándose a este reto con la esperanza de alcanzar sus metas educativas.

Este miércoles dio comienzo la EBAU en Salamanca, Zamora y Ávila, con un total de 1.580 estudiantes en Salamanca y alrededor de 640 en las otras dos provincias. La jornada transcurrió sin mayores contratiempos, tal como señaló Bertha María Gutiérrez, vicerrectora de Estudios de Grado y Calidad de la Universidad de Salamanca. Las incidencias fueron mínimas y previsibles, como estudiantes que se confundieron de aula o aquellos con dificultades de movilidad para acceder a los edificios.





Sin embargo, dos alumnos en particular han llamado la atención por un motivo inesperado que les ha impedido presentarse al examen. Emilio Calle, coordinador de las pruebas en Salamanca, compartió que en el día anterior dos madres llamaron preocupadas para avisar que sus hijos se encontraban vomitando. Este inesperado obstáculo plantea una pregunta: ¿qué sucede con aquellos que no pueden presentarse en la fecha prevista? Calle explicó que aquellos estudiantes que presenten un informe médico podrán realizar la prueba en la convocatoria extraordinaria de julio, sin coste adicional, y su resultado será retroactivo al mes de junio. Esta medida ofrece una solución justa para los estudiantes que enfrentan imprevistos médicos, asegurando que no sean penalizados por circunstancias fuera de su control.





La USAL a favor de una EBAU única

Además de supervisar el desarrollo de la EBAU, tanto Emilio Calle como Bertha María Gutiérrez aprovecharon la ocasión para reafirmar la postura de la Universidad de Salamanca a favor de una EBAU unificada a nivel nacional. Argumentan que una prueba única eliminaría las disparidades entre las distintas Comunidades Autónomas, y señalan que este es un momento propicio para impulsar esta medida, especialmente en las regiones gobernadas por el Partido Popular. Gutiérrez enfatizó que "si se puede organizar un MIR para todo el país, también se puede hacer una EBAU única", subrayando la viabilidad de esta propuesta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La defensa de una EBAU única no es nueva, pero ha cobrado fuerza en los últimos años debido a las diferencias observadas en los exámenes y criterios de evaluación entre las distintas Comunidades Autónomas. La Universidad de Salamanca ha sido una firme defensora de esta idea, argumentando que una prueba homogénea garantizaría la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes españoles, independientemente de su lugar de residencia.

?? Es su primer año estudiando en #Salamanca y confiesa el problema que tiene con la universidad: "Hay bastante" ?? https://t.co/GCI81eCg91 — COPE SALAMANCA (@COPEsalamanca) May 31, 2024





Más de 10.700 alumnos de Castilla y León se enfrentan desde este miércoles a la prueba de acceso a la universidad. La prueba ordinaria se celebrará entre el 5 y el 7 de junio, mientras que la extraordinaria tendrá lugar 8, 9 y 10 de julio. Se ha empezado con la asignatura de Lengua y las pruebas continúan con Historia y Lengua Extranjera, mientras que el segundo día se reserva para la materia específica de modalidad obligatoria y la fase voluntaria, a la que también se dedicará la tercera jornada.