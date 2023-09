En el Comedor de los Pobres de Salamanca, no se tira nada

Más de un 3.5% ha subido el IPC del último mes en la cesta de la compra. Tal y como están las cosas seguro que en muchos de los hogares salmantinos se escucha eso de "aquí no se tira nada o en ese plato no debe quedar nada ". Cada vez estamos más concienciados que comer cuesta mucho dinero y que no estamos para tirar la comida.

Desde hace tiempo los supermercados realizan ofertas especiales con productos a los que les queda pocos días para cumplirse la fecha de caducidad y a algunos a veces nos viene bien. Y los restaurantes. ¿Qué es lo que hacen con los desperdicios o el producto que ha sobrado ese día?

Hay entidades donde no sobra nada. Al revés falta. Es el caso del Comedor de los Pobres de Salamanca que por cierto, gracias a la generosidad de una empresa, ha podido renovar el mobiliario de su comedor. Allí ahora mismo están comiendo,comida caliente, 50 usuarios. A esto se suma la comida que reparten a los que esperan en la calle y a las familias. Queti Luciano, responsable del Comedor, agradece la generosidad de muchas empresas, personas también anónimas que les hacen llegar alimentos y dinero.

Algunos supermercados colaboran con la entidad y que practicamente a diario les preparan unas pequeñas bolsas de alimentos que están próximos a caducar. "Igual solo son dos bolsas", manifiesta Queti, pero que les resultan de gran ayuda.