Cientos de detenidos en la "Rave" ilegal de Salvatierra de Tormes (Salamanca)

La Guardia Civil ha finalizado el operativo establecido en el término municipal de Salvatierra de Tormes (Salamanca), desde la noche del pasado viernes, 8 de agosto, cuando se detectó la afluencia de miles de vehículos al pantano de Santa Teresa.

Las autoridades estiman que han participado en este evento ilegal hasta 8.000 personas, procedentes en su mayoría de Francia.

La notable afluencia de público,con miles de desplazamientos de hacia este paraje natural, obligó a los cuerpos y fuerzas de seguridad a desplegar importantes medios de control y seguridad, que han trabajado en la zona desde el pasado 8 de agosto, hasta el desalojo total del espacio ocupado.

FUERTE DESPLIEGUE DE SEGURIDAD

Se han mantenido de forma permanente dispositivos de seguridad ciudadana y vial en los accesos al lugar, con el fin de asegurar el orden público en la zona y las localidades aledañas, y la posible tenencia de armas o sustancias estupefacientes. Se ha garantizado la seguridad vial de las vías de acceso, mediante la realización de pruebas de conducción bajo los efectos de alcohol o drogas.

Dispositivo de seguridad en las inmediaciones de pantano de Santa Teresa

Dichas actuaciones fueron complementadas con el control de las aguas cercanas al lugar del evento y la vigilancia del entorno natural para evitar actividades insalubres que pudieran afectar al medio ambiente.

El operativo ha estado dirigido desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), instalado en el lugar de actuación, habiendo participado por parte de la Comandancia de Salamanca, patrullas de seguridad ciudadana de la Compañía de Bejar, agentes del Subsector de tráfico y del SEPRONA, y la USECIC de la Comandancia.

También han participado en las labores de apoyo distintas unidades de GRS (Grupo de Reserva y Seguridad) de Sevilla, Barcelona, Valencia y León, USECICs de Zamora, Ávila, Valladolid y Segovia, y personal del GEAS (Grupo de Actividades Subacuáticas) de Madrid y Valladolid.

8.000 asistentes, 337 denuncias y 6 detenidos

Como consecuencia de todas estas actuaciones, la Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de dos varones como supuestos autores del delito de tráfico de sustancias estupefacientes, tres por la conducción de su vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes o teniendo retirado el permiso de conducir y un sexto por encontrarse requisitoriado por un juzgado de Guadalajara.

De manera paralela y preliminar, se han formulado ciento ochenta y una denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes y armas, ciento veintinueve por conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes, veintiséis por conducción bajo los efectos del alcohol y otros incumplimientos de la normativa vial, una por el incumplimiento de la normativa de navegación en aguas interiores, al trasportar ilegalmente a asistentes al evento por el pantano. Las autoridades tramitan actualmente cientos de denuncias por acampada ilegal en dicho paraje natural.

Dispositivo de Seguridad en la Rave de Salvatierra de Tormes (Salamanca)

Cabe destacar que durante todo el operativo de seguridad, no ha sido necesaria la actuación ante alteraciones del orden público y se han ejecutado cuatro apoyos a servicios sanitarios de urgencia.

"La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía, la descarga de la APP ALERTCOPS, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado.

La app permite recibir en el móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias."