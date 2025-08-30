La Catedral de Salamanca acoge la novena a la Virgen de la Vega hasta el 7 de septiembre

La Diócesis de Salamanca celebra la solemne novena en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Vega, que tendrá lugar en la Catedral desde hoy sábado 30 de agosto, hasta el 7 de septiembre. Con el lema Jubilar, “María, peregrina de esperanza”, el rezo del rosario y la posterior eucaristía marcarán cada día las celebraciones previstas por la mañana en la Catedral Nueva, a las 11:30 y 12:00 horas, y por la tarde en la Catedral Vieja, a las 19:30 y 20:00 horas.

nueve dias, nueve meditaciones

Las meditaciones de la novena estarán centradas en distintos aspectos de la figura de María.

Destacan: “María santificada desde el primer instante”, “María, Madre de Dios”, “María glorificada con Cristo” o “María, imagen y madre de la Iglesia” y serán predicadas por diversos sacerdotes y religiosos vinculados a cofradías o movimientos: José Luis Sánchez Moyano (Cofradía de la Virgen de la Salud de Tejares); Jesús Vicente (Hospitalidad de Lourdes); Mons. Julio Parrilla (ADSIS), el P. Lino Herrero, los Misioneros de Mariannhill, el día dedicado a la Legión de María; Alfredo Fernández (Adoración Nocturna); Fernando García Gutiérrez (Vida Ascendente); otro día dedicado a la Asociación del Traje Charro, presidido de nuevo por Sánchez Moyano; el P. Domingo Montero, capuchino (Hermandad de Nuestra Señora del Rocío); y el último de la novena, el deán de la Catedral, Jorge García, en la jornada del Cabildo y las damas de la Virgen de la Vega.

Ofrenda musical a la patrona

El programa de la novena también contempla momentos especiales, y el 6 de septiembre, a las 21:00 horas, la Agrupación Musical La Expiración ofrecerá una ofrenda musical a la Virgen en la Catedral. Y el 7 de septiembre, víspera de la solemnidad, se abrirá en la Catedral Vieja un tiempo de veneración a la Virgen de la Vega de 11:00 a 13:00 horas.

Ese mismo día, por la tarde, se rezará el rosario y la novena (19:00 horas), seguidos de vísperas y eucaristía, media hora después. La jornada culminará con la tradicional ofrenda floral, que se celebrará a las 20:30 horas en el atrio de la Catedral Nueva, y que congrega cada año a numerosos fieles y colectivos de la ciudad.

Además, en la mañana del día 8, la Catedral Nueva acogerá los laudes y hora intermedia a las 10:00 horas, y, a continuación, la misa pontifical a las 12:00 horas, que será presidida por el obispo de Salamanca, Mons. José Luis Retana, y concelebrada por el Cabildo catedralicio y sacerdotes de la diócesis.