La alianza UPA-COAG Salamanca exige que se controle la plaga de jabalíes que afecta ya a todo el país

La alianza UPA-COAG lamenta los últimos incidentes con jabalíes en nuestra provincia (un ataque grave a una mujer en las cercanías de Bejar y el más frecuente y no raro como es el accidente de un coche contra una manada de esos animales en Villaseco de los Gamitos).

Desde estas OPAs ya alertamos hace unas semanas, cuando los jabalíes campaban a sus anchas por Huerta Otera en las Capital Salmantina, que esto terminaría ocurriendo.

La plaga de estos animales y su falta de miedo hace que se acerquen si no metan dentro de las poblaciones, y por otro lado, de su peligrosidad, dado que no son animales de compañía, o sea no son gatitos, sino animales peligrosos, sobre todo con hembras con crías con los verracos.

En cuanto a los accidentes, los agricultores y ganaderos que son quieres viven en el medio rural y circulan por sus carreteras, ven estos animales con cada vez más frecuencia por las carreteras, y son pocos los sustos sino los accidentes que los habitantes de los pueblos sufren.

También hemos denunciado hasta la extenuación por parte de la alianza UPA-COAG, que como la peste porcina llegue a nuestro país (y se está extendiendo por el norte de Europa), arruinara al pujante sector porcino español y a la empresa vinculada a ella como y en Salamanca tenemos una marca fundamental como es Guijuelo, y cientos de empresas en esa Localidad y por toda la provincia que se dedica a este sector, para los cuales sería una situación mortal.

Ante todo lo que hemos denunciado, La alianza UPA-COAG, denuncia que nuestras administraciones no están tomando ninguna medida (que si están tomando el resto de países Europeos) que evita muertes de personas como consecuencia de algún desgraciado ataque o accidente, o la ruina de nuestros ganaderos y sector productor, ante el nulo control de esos animales.