¿Son reales las ofertas del Black Friday? Descubre cómo detectar descuentos falsos

Llevamos ya un par de semanas siendo bombardeados por las ofertas que se producen con motivo del Black Friday. Encontramos rebajas en textil, calzado, belleza pero también otros sectores se suman al carro de este tiempo de rebajas previo a la Navidad.

Pongamos orden. Realmente el Black Friday se celebra el viernes 29 de noviembre. Hacemos un poco de historia. Se conoce como viernes negro el día que se inaugura la temporada de compras navideñas en Estados Unidos con significativas rebajas en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes. Se celebra un día después del Día de Acción de Gracias.

El Black Friday y las emociones humanas: recompensa o culpabilidad

Esta costumbre americana se ha globalizado y ha salido de las fronteras llegando a inundar poco a poco a otros países como España. Es ya, cuenta para COPE Salamanca la psicóloga Ana Rubio, un fenómeno cultural que tiene un gran impacto psicológico. Y es que el Black Friday, toda una gran estrategia de marketing, "sabe cómo condicionar el consumismo moderno que está muy ligado a la psicología humana "explica Ana.

Todas esas ofertas, carteles con descuentos, gangas y demás que nos vamos encontrando en tiendas físicas y también de manera online provocan en las personas una serie de emociones. Muchas son positiva, como las recompensas, y otras son negativas porque también el Black es generador de estrés, culpabilidad, arrepentimiento.

Tienda de electrónica

La gratificación de las compras compulsivas puede ser adictiva

Ana Rubio comparte con nosotros una serie de consejos para situarnos frente al Black Friday con las cosas muy claras. Lo primero que tenemos que hacer, recomienda, es "no dejarnos llevar por los descuentos y tomar decisiones más reflexivas". Por ejemplo, ¿Lo necesito? ¿Tengo ya algo parecido? "De esta manera evitaremos la compra compulsiva que consigue una gratificación instantánea y que además puede llegar a ser adictiva". Evitamos así caer luego en otras sensaciones menos positivas como el arrepentimiento o la culpa.

Hacer una lista y tener claro el presupuesto

Es bueno salir de compras haciendo antes una lista de lo que necesitamos y también tener claro cuál es el presupuesto que nos queremos gastar en este tiempo de Black Friday muy cercano también a las Navidades. Y mucho ojo, enfatiza Ana Rubio, "a la hora de ir de compras con la tarjeta bancaria. El pago con tarjeta da la sensación de que el dinero no lo gasto y luego llegan las sorpresas" nos dice. A veces es mejor salir con el dinero justo y sin tarjeta bancaria, de esta manera evitaremos realizar compras que realmente no necesitamos.

Mujer y compras

El consumidor debe hacer un estudio de mercado del producto

La psicóloga nos recomienda hacer un seguimiento del producto que queremos adquirir. Intentar comparar el precio que tenía antes de los descuentos y comprobar si finalmente nos vamos ahorrar un dinero. " A veces se inflan los precios días antes y luego en el Black el producto se presenta con un descuento que no llega a ser real" explica. Aquí tenemos que ser muy conscientes de ese refrán que dice que “nadie da duros a cuatro pesetas”.

Lo que esta muy claro es que si no queremos gastar dinero por gastar en este tiempo de Black Friday no debemos meternos en la boca del lobo, es decir en las tiendas o comercios online. No es un delito ir de tiendas, pero debemos hacerlo con la cabeza muy fría.