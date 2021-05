Unión de los ganaderos contra la tuberculosis bovina

El sector ganadero se une para pedir medidas concretas contra la tuberculosis bovina y las restricciones en la comarca de Vitigudino. En la convocatoria de Villar de Peralonso han estado presentes cooperativas, sindicatos y representantes de los pueblos de la comarca. Denuncian que por parte de la junta no se ha puesto coto a tiempo a la incidencia en la comarca y ahora quieren implantar medidas mucho más restrictivas.

El presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado. “La gota que ha colmado el vaso ha sido el borrador con las normas que se pretendían aplicar en la comarca de Vitigudino sin contar con el grupo de trabajo”.

“En esta unión de todos los agentes implicados que formamos el frente ganadero, somos conscientes y los primeros interesados en conseguir que la positividad (prevalencia) de la tuberculosis sea lo más baja posible, pero también estamos convencidos que la actual política sanitaria no sirve, ha fracasado”, aseveran. “Con la política sanitaria, llevada a cabo durante tantos años, lo único que se ha conseguido es herir profusamente a los ganaderos, al mundo rural en general y se ha conseguido un preocupante deterioro genético”.



“En ganadería extensiva, no podemos hablar de erradicación de la tuberculosis, ya que no hay un control de todos los factores que intervienen al aire libre como se pudiera realizar con ganado estabulado. Por ello, hay que hacerse a la idea de que sólo se podrá controlar la enfermedad, que se hará todo lo posible ya que no queremos tener vacas enfermas, pero hay que ser realistas y hay que hablar de control, no de erradicación”.

“Y, además, las medidas que se implanten para este control de la tuberculosis deben ser lo menos lesivas para los ganaderos, pues si no, lo único que se conseguirá es que no se avance para disminuir la prevalencia y que se arruine a un sector que ya está suficientemente ahogado; incluso, que deje de ser una profesión atractiva para los jóvenes, que no haya relevo intergeneracional y que la principal fuente de economía de nuestros pueblos, así como sus habitantes, desaparezca”.

Por el pueblo se han visto tractores y vehículos con proclamas como “Sin vacas no hay chuletones”. En enero la junta ya estuvo a punto de poner en cuarentena la zona por alta incidencia de tuberculosis, una de cada diez tenían la enfermedad. Por suerte, la presión ganadera frenó el cierre perimetral de estas 380 explotaciones.