Una bolsa de empleo provincial para servicios sociales

Esta semana la diputación celebra su pleno del mes de septiembre, un mes atípico ya que no se ha podido celebrar ni la feria agropecuaria ni tampoco el dia de la provincia, el día de San Mateo. El grupo socialista ha presentado sus mociones. La primera de ellas los socialistas piden que las entidades locales y las diputaciones puedan ser competentes en materia de servicios sociales para facilitar la cooperación y agilizar los trámites.

La diputada provincial Carmen Ávila hace hincapié en los recursos económicos y sanitarios para la conciliación laboral; el Grupo Socialista en la Diputación insta a la Junta a fomentar y ayudar en la conciliación de la vida familiar y laboral y ha asumir el coste total del aumento en el gasto de la limpieza e higienización de los centros escolares durante la pandemia ahora asumido por los ayuntamientos.

De igual manera se demanda la implicación de la institución provincial, en este caso la Diputación de Salamanca, para acabar, y poner solución, al problema del transporte escolar por el que niños de 2 a 12 años tienen que compartir autobús con adultos en líneas regulares de transporte público de viajeros con los consiguientes riesgos y peligros de carácter y de seguridad sanitaria.

Con esto se conseguirían paliar las deficiencias que ha dejado en este ámbito la pandemia, sobre todo para las familias con personas discapacitadas o con niños. Las otras dos mociones, son en el plano educativo piden que la junta asuma todos los gastos de limpieza de los centros y un servicio de transporte escolar digno, un problema que afecta a los niños pero también al resto de los vecinos. Se da la circunstancia que para asegurar que hay plazas suficientes para los escolares, los viajeros ahora deben registrarse y reservar plaza durante la mañana anterior al trayecto. En otras palabras, nuevos trámites, nueva burocracia, nuevas molestias y nueva inseguridad. Por un lado, los usuarios son en general personas mayores que no tienen otro medio de transporte a su alcance, a quienes esta medida no hace sino alejar de un servicio que hasta el momento era para ellos algo cotidiano, por otra, es evidente que hay mayores posibilidades de que el autobús no tenga plazas, sobre todo teniendo en cuenta la necesaria aplicación de restricciones de aforo causa de la pandemia.