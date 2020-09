La situación de la pandemia en Salamanca puede desembocar en un confinamiento

Los socialistas de la ciudad piden al ayuntamiento y a la junta que se termine con la espera en los PCR y que se dejen de tantas ruedas de prensa, ya que según ellos, luego no ponen en práctica todo aquello que dicen. La situación en Salamanca, es pésima. Los datos no dejan de subir y lo peor es que las restricciones en las que lleva inmersa la ciudad desde el 3 de septiembre no han dado sus frutos.

El PSOE ve cercano un posible confinamiento, María García para Cope explica que se puede dar un confinamiento debido a la falta de previsión de la consejería y del ayuntamiento, que también tiene competencias en materia de salud pública. En Salamanca, pueden pasar entre 10 y 15 días desde que a un paciente se le toma la muestra o se la hace la prueba de diagnóstico y se le dan los resultados lo que puede suponer, añaden los socialistas, que durante ese tiempo se vean obligados a romper el confinamiento debido al impacto en su vida laboral, llegando incluso a perder su puesto de trabajo, y las consiguientes dificultades para seguir y poner en marcha los rastreos

Estos problemas, entre otros, han apuntado desde las filas municipales del PSOE, eran previsibles desde hace tiempo y, por consiguiente, susceptibles de haber puesto la solución correspondiente en tiempo y forma, “con una reacción inmediata si se hubiera aplicado la correcta planificación para evitar las demoras que se están produciendo en la detección y diagnóstico de los casos, además de evitar la prolongación de los confinamientos de las familias en los casos con sospecha”.

Es indudable que a falta del número necesario e imprescindible de test, y las demoras en los resultados, son las causas principales del crecimiento de casos en la ciudad de Salamanca. Las cifras de la realización de test PCR en Salamanca son muy inferiores a las de otras provincias y capitales de la comunidad

Este problema viene dado entre otros por la falta de reactivos para los PCR, los retrasos de hasta nueve días en tener los resultados y la falta de sanitarios por las malas condiciones laborales, en Zamora se hacen contratos de hasta un año, aquí en Salamanca ha habido despidos y firmas de un par de meses. Para terminar, reseñar que este personal apenas ha podido disfrutar de sus vacaciones y los que lo han hecho han arrastrado y arrastran secuelas de lo vivido durante los meses más duros de la pandemia.