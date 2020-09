Sanidad apunta a una ampliación de las restricciones en Salamanca

Se cumplen seis meses de la implantación del estado de alarma y desde entonces, casi todo, ha cambiado. Después del llegó la nueva normalidad y desde la llegada de la nueva normalidad los casos han comenzado a incrementar en esta segunda ola.



La mitad de los casos que se han producido en los últimos 7 días se han producido en Salamanca, de los más de 1000 totales 655 corresponden a nuestra provincia.La consejera ha mandado un mensaje de responsabilidad para revertir esta situación antes de instaurar un estado de alarma regional. Para la consejería tienen que darse pasos antes de una isntauración de alarma regional, tenemos que ser responsables pero no es una situación que se descarte si la evolución de la pandemia sigue al alza.



Esta tarde el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo mantendrá una reunión con la consejería para determinar la validez de las restricciones. Casado apunta a que se extenderán puesto que la evolución no es la adecuada y que parece que la responsabilidad se ha relajado en los últimos días y estos comportamientos no benefician a nadie. Los datos de hoy nos dejan 163 casos nuevos, de los cuales 15 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. En el centro hospitalario no ha fallecido ninguna persona y se han dado 7 altas. La Junta de Castilla y León ha acordado por su parte el confinamiento de dos pueblos, uno en la provincia de Valladolid y otro en Ávila, tambíen es posible que León se una a las restricciones que tiene Salamanca y Valladolid desde hace dos semanas.