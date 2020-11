Quejas entre los ganaderos de Salamanca por la situación en las ITV

A vueltas con la ITV, con la llegada de la pandemia las estaciones tuvieron que cerrar y el gobierno estableció una prórroga aunque la validez sigue en entredicho.

Un ejemplo, si tenías que pasar la ITV en marzo y la has pasado en agosto según el dictamen del tribunal supremo el plazo comenzaría desde ese día. Pues bien, los agricultores se quejan de que no se cumplen estas prórrogas en las estaciones de la provincia. Uno de los afectados es Juan Luis Martín Sevillano que explica que esto solo tiene un afán recaudatorio y que no se entiende que no se cumplan los plazos.

El sindicato UPA reclama a la junta que tome partida en este asunto, para que los centros sellen conforme al día en el que se ha pasado la ITV. Con esto se lograría una reducción en los tiempos de espera y los plazos de validez se ajustarían a la realidad. La normativa de aplicación establece la validez anual o semestral del certificado de ITV una vez que el vehículo en cuestión haya pasado la misma sin ninguna incidencia o que esta sea leve y ello debe de ser independiente de lo que se establecía en el Real Decreto 463/2020 que establecía medidas exclusivas para los vehículos que debían de pasar la inspección técnica en el periodo de de Estado de Alarma y no pudieron puesto que esta actividad no estaba calificada como esencial y hubo de suspenderse su apertura.

Fue para solucionar el problema que se presentaba para estos casos para lo que se dictaron sendas Órdenes Ministeriales, que establecían medidas especiales y prórrogas de validez de los certificados de ITV para los vehículos que se encontraran en esta situación, entre las que se encuentra la Orden SND/413/2020 que ha visto como uno de sus apartados ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo.

Por lo tanto, cualquier vehículo que no se encuentre afectado por la situación anterior y que vaya a pasar la preceptiva ITV en estos días de normalidad en las estaciones de Inspección Técnica deberá de recibir, caso de que no existan incidencias técnicas en el vehículo que lo impidan, un certificado de validez por el plazo de un año o seis meses.

UPA ha pedido a la Junta de Castilla y León que requiera a ITEVELESA para que desistan de esta práctica y se ponga de forma directa con los afectados para hacerles llegar el certificado de validez con el plazo correcto.