Los vacunados también pueden contraer la covid-19

La quinta ola tiene en el foco a los jóvenes pero ya ha llegado a las franjas de más edad y algunos vacunados. Estar vacunado no exime de contraer la enfermedad, en el hospital el 80% de los ingresados por covid-19 están vacunados, sus edades van desde los 25 años hasta los 90. La única persona que está en la UCI tiene 60 y había recibido la pauta completa. Esto es debido a que las vacunas no tienen una fiabilidad del 100%.

El portavoz de la junta, Francisco Igea: "Hay que apurarse e intentar poner todos los medios para que a todos nos lleguen las vacunas, estamos todos cansados, son muchos meses de trabajo muy intenso, pido al gobierno que se esfuerce para suministrar las vacunas necesarias para salir de esta situación"

El vicepresidente de la Junta lamenta la reducción a un tercio de las vacunas que recibe #CastillayLeón, lo que impide mantener el ritmo a pesar de la capacidad de los equipos de vacunación. “Hemos vacunado a más de 45.000 personas en un día, pero necesitamos las dosis” pic.twitter.com/bkz3bWIRjT — Junta de Castilla y León (@jcyl) July 15, 2021





Los contagios en personas inoculadas no son casos raros, la junta ha comunicado más de 7000, de los cuales 1358 habían recibido la pauta completa. En términos generales, 7000 casos entre más de un millón de personas en toda la región. Los síntomas de infección post vacuna suelen ser leves y no precisan de hospitalización, pero otros como hemos visto pueden llevarnos a la UCI.

El vicepresidente ha trasladado que las vacunas funcionan y ha detallado que actualmente hay 110 ingresados en los hospitales de la Comunidad que no han recibido dosis, 49 con una dosis y 69 con la pauta completa. Sobre esta última cifra ha recordado que los sueros no son infalibles y ha explicado que en la mayoría de los casos la pauta de vacunación había sido muy reciente antes del ingreso, lo que, por el momento, no evidencia una falta de efectividad de la vacuna a largo plazo.

Según ha detallado Igea la incidencia del virus entre los vacunados es del 0,1 por ciento, lo que significa que el 99,9 por ciento de las personas con la pauta completa no ha presentado síntomas.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado