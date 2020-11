Pérdida del trabajo de sus padres, confinamiento, falta de clases: Así afecta la Covid-19 a los niños

“Con los derechos de la infancia no se juega” bajo este lema, y por décimo año consecutivo, la Mesa de Infancia de Salamanca, compuesta por varias entidades (Asociación TAS, Cáritas Salamanca, Cruz Roja, Movimiento Junior e YMCA), se propone sensibilizar y reivindicar ante la población salmantina la Declaración Universal de los Derechos de las niñas y los niños, aprobada el 20 de noviembre de 1959.

Dicha Convención, ratificada por la mayoría de los países del mundo en 1989, reconoce, a lo largo de sus 54 artículos, que los niños y niñas son individuos de pleno derecho. Siendo así sobre el papel, aún queda mucho por hacer para crear un mundo en el que los derechos de la infancia se cumplan en la práctica. Es tarea de todas y todos (administración pública, asociaciones, particulares, ...) que esto sea posible.

Este año, a consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19, hemos hecho verdaderos esfuerzos, desde todas y cada una de las entidades, para que esos niños y esas niñas no fueran los grandes olvidados/as.

Hemos procurado estar cerca de las familias y menores, que sientan nuestro apoyo, primero de forma telemática (cuando estuvimos confinados/as) y ahora de manera presencial, manteniendo todas las medidas de seguridad oportunas. Necesitaban y necesitan, más que nunca, ser escuchados/as y expresar cómo están viviendo esta situación.

Todos/as, en menor o mayor medida, han sufrido muy de cerca las consecuencias y han visto afectados algunos de sus derechos, al no disponer de los medios necesarios para seguir la educación telemática, por la pérdida de empleo de sus padres y/o sus madres, por no poder cubrir de manera adecuada sus necesidades de alimentación, vivienda, suministros,... pero sobre todo por no poder disfrutar del aire libre, de sus familiares, de la calle, de sus amigos y amigas,... y a pesar de todo, nos han dando una lección de madurez, de esfuerzo, de capacidad de adaptación, de sencillez, de alegría,...

El próximo día 20 de Noviembre, aunque no podamos celebrar de manera conjunta el Día Universal de los Derechos de la Infancia, los niños y las niñas de todas las entidades de esta mesa, como en años anteriores, seguirán gritando y recordando que “CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA NO SE JUEGA”.