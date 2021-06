Las dudas de padres y docentes por el nuevo curso escolar

El curso escolar da sus últimos coletazos y para septiembre los padres ya tienen incertidumbres y dudas sobre las medidas de seguridad por la pandemia.

Más de 25.000 escolares volverán a las aulas en septiembre, y las incertidumbres se suceden. La mascarilla será obligatoria en las aulas, pero claro a partir del sábado en exteriores no. Ahí la duda de los padres y docentes no saben si será o no obligatoria en los recreos o en las clases que se impartan en el exterior como las de educación física. Los padres piden colaboración entre todos para evitar escenas de este año, Guillermo es uno de ellos: “Hay que tener cuidado también con lo que hacemos fuera de las clases”.

Cabe recordar que los menores de doce 12 años no están incluídos en las pautas de vacunación, por lo que tiene que seguir la responsabilidad y las medidas de seguridad. Según el gobierno central este problema no existirá en ESO y bachillerato ya que se vacunarán unas semanas antes del comienzo de las clases.

DURANTE JULIO LOS CENTROS PERMANECERÁN ABIERTOS

Un total de 92 colegios e institutos de Castilla y León impartirá clases de refuerzo a lo largo del mes de julio para facilitar la promoción de los alumnos en Primaria y ESO, según consta en la Orden de que publica este lunes la Consejería de Educación en el Bocyl con los últimos centros docentes seleccionados para participar este verano en el 'Programa para la Mejora del Éxito Educativo'.

En concreto, se han establecido 41 colegios públicos que impartirán 6º de Primaria, mientras que 41 institutos impartirán 4º de ESO y 10 centros concertados se harán cargo de ambas etapas educativas a través de una iniciativa que busca incrementar las tasas de titulación y contribuir a la reducción del abandono escolar temprano.

En el caso de los alumnos de 6º de Educación Primaria que necesiten reforzar Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Inglés, recibirán una hora diaria de cada una de estas áreas durante todo el mes de julio. Por su parte, la materia Inglés se volverá a incorporar a las clases extraordinarias estivales para los estudiantes de 4º de ESO, junto a las de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.

Según las materias que los estudiantes hayan suspendido, recibirán dos horas de Lengua Castellana y Literatura, dos de Matemáticas y/o una hora de Inglés.