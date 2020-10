La imprescindible labor de la Policia Nacional por contener la pandemia

Los controles para entrar y salir en Salamanca se suceden durante el día y sobre todo en los fines de semana, cuando se puede dar un éxodo hacia los pueblos. Para evitar estos comportamientos es fundamental el servicio de la Policia Nacional.

Solo se puede entrar en el municipio con causa justificada o si es de paso hacia otra localidad. La Policía Nacional lleva a cabo controles en unos 10 puntos, el balance en estos primeros días es bueno y destaca la colaboración ciudadana. Gema Aguiar, inspectora y delegada de prensa en Salamanca: “No ha habido ningún problema, la empresa le da un papel en el que indica que trabajan y luego están los que van de paso por Salamanca hacia otros municipios”.

Los agentes se fían de lo que le dice la gente y hay colaboración, esto quiere decir que existe un sentido común y una responsabilidad entre las dos partes. En cuanto a “puntos calientes” el CNP indica que no hay ninguno ni tampoco hay puntos más conflictivos que otros. Los controles se suelen dar en momentos que no repercuten al tráfico y solo buscan facilitar la vida dentro de la ciudad, los controles no se realizan para crear atascos.

La Unidad de Prevención y Reacción, la UPR es la encargada de realizarlos y duran unos 25 minutos. La tarea de los controles también la realiza la policía municipal y en momentos puntuales la Guardia Civil. De cara al fin de semana, se incrementa esta presencia para evitar las salidas a los pueblos, normalmente se realiza un servicio por punto al día pero durante los días del fin de semana podría aumentar a dos.

Como apunte, este fin de semana el Salamanca se enfrenta en partido de liga al Coruxo y estará abierto al público. Eso sí, las personas, los socios que sean de Salamanca no pueden acudir al encuentro ya que El Helmántico se encuentra en el término municipal de Villares de la Reina.