El gobierno central pide sobreproteger al lobo

En lo que va de 2020 el lobo ha doblado sus ataques en explotaciones ganaderas con respecto al año anterior, los ganaderos piden un mayor control.

Los últimos datos revelan más de 50 ataques, las zonas más afectadas son las Arribes, la zona de la Sierra y el Campo Charro. Uno de los últimos fue en el Rebollar, donde los lobos mataron a tres ovejas. El gobierno central ha pedido aumentar su protección, algo inasumible para la junta ni para los sindicatos. Juan Luis Delgado de Asaja Salamanca explica para Cope Salamanca que hay que protegerlo pero también hay que controlarlo.

En un ataque al vacuno, al ganadero le cuesta unos 2000 euros por ejemplar. A esto hay que sumar los gastos derivados y la maltrecha situación que vive el sector primario de Salamanca.

Las organizaciones agrarias ASAJA, ALIANZA UPA-COAG y UCCL apoyan firmemente la decisión de la Junta de Castilla y León de rechazar el aumento de la protección del lobo. Días atrás los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria redactaron un documento que trasladaron a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, firmado por los cuatro consejeros de Medio Ambiente, en el que apostaban decididamente por considerar innecesaria la inclusión del lobo ibérico en un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, una propuesta que el Gobierno central se encuentra analizando.

Las OPAs de esta región nos sumamos a esta petición y vamos más allá, recordando que otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene sería una decisión muy perjudicial para los intereses del medio rural y para un sector económico clave como es el ganadero. Son los propios ganaderos los que en primera persona están sufriendo las peores consecuencias de la expansión descontrolada de esta especie por todo el territorio regional.

La población del lobo actualmente no solo no está en peligro en Castilla y León, sino que además está generando gravísimos problemas a los profesionales del sector productor. Este tipo de cánidos está en franca expansión en territorios que hasta hace pocos años no ocupaba, haciendo incompatible su presencia con una actividad clave y ligada desde siempre al territorio como es la ganadería extensiva. Los lobos han causado en el último año en Castilla y León la muerte de 3.800 cabezas de ganado en 2.580 ataques, lo que supuso más de dos millones de euros de pérdidas económicas a los productores.