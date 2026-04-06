14:48H | 06 ABRIL 2026| MEDIODÍA COPE EN CASTILLA Y LEÓN

En Castilla y León el sector de los trabajadores del hogar está feminizado. El mes de marzo ha dejado un descenso de 1.673 personas en las listas del desempleo en Castilla y León. En León, juicio contra el ex alcalde de Fabero por falsedad documental y prevaricación.