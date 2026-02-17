De la trompeta a los fogones: así ha sido el camino de Ricard Camarena hacia el éxito gastronómico

El cocinero y empresario Ricard Camarena ha sido el primer invitado de 'Gente que cuenta', la nueva sección semanal del programa 'Mediodía COPE MÁS Valencia' con Carles Villeta. En esta charla, el chef valenciano, referente de la gastronomía española con dos estrellas Michelin, ha repasado su trayectoria vital y profesional, desvelando las claves de una cocina que une tradición e innovación con un profundo respeto por el producto local y la huerta.

Los inicios: del supermercado a la trompeta

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Los orígenes de su vínculo con la gastronomía se remontan a su infancia en Barx, un pequeño pueblo de montaña. Allí, en el supermercado de sus padres, Camarena se crio "rodeado de producto", un contacto que le permitió integrar de forma natural un gran conocimiento sobre frutas, verduras y hortalizas. Según ha contado, escuchar a los clientes le aportó un "conocimiento adquirido" que, con el paso de los años, le "ha servido de mucho".

Sin embargo, su camino hacia la cocina no fue directo. Durante su juventud, su gran pasión era la música, concretamente la trompeta, un trabajo que compaginó durante cinco años como picapedrero. Fue a los 25 años cuando se dio cuenta de que "con la música era muy probable que no me ganara la vida", y ante la dureza de su otro oficio, fue su mujer, Mari Carmen, quien le animó a estudiar cocina con una frase clave: "tú cuando cocinas siempre estás contento".

La música como GUÍA EN la cocina

Ricard Camarena ha corroborado que existe una íntima conexión entre su faceta de músico y su manera de cocinar. "La música te predispone mucho a tener cierta sensación de equilibrio, de armonía", ha explicado. El chef asegura que su proceso creativo se basa en la intuición y en percibir que una combinación "va a sonar bien", de la misma forma que un músico lee una partitura y sabe cómo sonará sin tocarla.

La mitad de las cosas no necesito probarlas para saber que van a funcionar bien" Ricard Camarena Chef

Esa memoria de músico, como él la define, le permite anticipar el resultado de muchos de sus platos. "Yo la mitad de las cosas no necesito probarlas para saber que van a funcionar bien. Luego hay que buscar el encaje, el equilibrio, si es más piano o más fuerte", ha detallado el cocinero, confirmando que la idea de un músico y la de un cocinero están "íntimamente ligadas" en su proceso.

territorio, aprovechamiento y responsabilidad

Otro de los pilares de su cocina es el aprovechamiento, una lección aprendida en su entorno familiar y rural donde "no se tiraba nada". Para Camarena, este concepto va más allá de la simple reutilización, ya que considera que "el aprovechamiento tiene sentido cuando lo que generas con él es tan bueno o mejor que lo que harías con la parte que has usado".

El aprovechamiento tiene sentido cuando lo que generas con él es tan bueno o mejor que lo que harías con la parte que has usado" Ricard Camarena Chef

Su trayectoria profesional comenzó en 2001 al arrendar el restaurante de la piscina del polideportivo de Barx, donde pasó de preparar bocadillos a una cocina más elaborada. El gran salto llegó en 2004 con la apertura del restaurante Arrop en Gandía junto a su mujer, un proyecto que emprendieron cuando ella decidió unirse a él profesionalmente tras acabar su carrera.

Martina Payá Ricard Camarena

Hoy, Camarena se considera "una persona relevante dentro del panorama gastronómico" y siente "la responsabilidad de lo que eso significa". Lejos de sentirlo como una presión, intenta usar ese peso para representar a su sector y a las casi 200 personas que trabajan con él, buscando siempre ser "prudente, pero también coherente".

Su estilo se define por tener una "personalidad propia", huyendo de las modas y buscando un resultado que guste primero a él, pero sobre todo al cliente. "El cliente es el centro de todo", ha afirmado, tras aprender que lo importante es crear una cocina "amable" y "reconocible" para las más de 450.000 personas que visitaron sus restaurantes el año pasado.

ESCUCHA EL PROGRAMA COMPLETO AQUÍ 13:05H | 17 FEB 2026 | MEDIODÍA COPE MÁS EN VALENCIA

La huerta valenciana es el alma de su propuesta. Ha destacado su estrecha colaboración con agricultores como Toni, iniciada hace más de 14 años, y cómo fue pionero en visibilizar su trabajo. "Fui el primer cocinero en este país que subió a un agricultor a un estrado de un congreso", ha recordado, una acción que buscaba hacer "aspiracional" el trabajo de la tierra para no perder ese valioso legado.

En este sentido, ha criticado cómo nos hemos "desvinculado por completo de lo que pasa en la naturaleza", perdiendo la noción de la temporalidad de los productos. "Entras a un mercado y no eres capaz de adivinar en qué época del año vives", ha sentenciado, lamentando que hemos olvidado las reglas de la naturaleza pensando que estamos "por encima".

Finalmente, Ricard Camarena ha compartido lo que cree que su trabajo dice de él, ha concluido que refleja "compromiso y, sobre todo, evolución", definiéndose como una persona coherente y flexible, que no duda en cambiar si eso mejora el resultado final.