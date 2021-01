El Procurador del Común admite a trámite las quejas vecinales contra el Ayuntamiento de Venta de Baños

El Procurador del Común admite a trámite las quejas de los vecinos de Venta de Baños contra el Ayuntamiento, por no devolver las cuotas de todas aquellas actividades que en pandemia no se han podido realizar. Pese a que el consistorio aseguró que iba a devolver todos los pagos realizados por los vecinos, estos aseguran que aún no se ha producido, después de meses de reclamaciones.

“Son gastos pequeños, muchas veces de no más de 40 de euros, pero somos cerca de 900 los que lo reclamamos. ¡Dónde está ese dinero!”, ha asegurado a la Cadena COPE uno de los damnificados, que cuenta haber tenido una conversación con el alcalde en la que le manifestó que “esperaba que la gente se olvidase para no acometer esa devolución”.

Por este motivo, se puso en contacto, tanto con el Procurador del Común, como con la Unión de Consumidores, y el primero de ellos ya ha tomado cartas en el asunto admitiéndolo a trámite.

Además, los venteños aseguran que el silencio del consistorio viene siendo habitual en el tema económico. “Los últimos recibos del agua se cobraron mal a todo el pueblo y nunca se supo más de ellos”, afirma uno de los vecinos, que cree que con la intervención del Procurador del Común “seguro que salen más temas controvertidos de esta corporación”.