Un olivo centenario para rendir homenaje a los pacientes de cáncer en Palencia

El Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA) y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) han plantado el ‘Árbol de la vida’, un olivo centenario que desde hoy ocupa un lugar preferente en la plaza del Hospital Río Carrión, como homenaje a todas las personas que luchan cada día contra esta enfermedad.

Este monumento natural ha sido donado por la AECC como “símbolo de longevidad y resistencia”, tal y como indica la placa conmemorativa colocada junto al árbol. “Representa nuestra lucha, un olivo fuerte y resistente como lo son los pacientes de cáncer”, explicó Rosa Andrés, presidenta de la AECC en Palencia.

Un símbolo de fuerza compartida

El delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, felicitó a la asociación por la iniciativa y destacó que “este árbol simboliza la fuerza doble, la de los pacientes queriéndose curar y la de los profesionales sanitarios que también luchan cada día por mejorar los resultados”.

COPE Voluntarios de la AECC en Palencia y personal sanitario

Por su parte, el gerente de Asistencia Sanitaria de Palencia, José Jolín, explicó la elección del olivo por su especial significado: una especie que puede vivir más de 2.000 años, resistiendo el paso del tiempo y las adversidades. “Esta resistencia simboliza la fortaleza y la perseverancia, la capacidad de superar los desafíos y seguir creciendo a pesar de las dificultades”, añadió.

Reconocimiento a los voluntarios de la AECC

El acto también sirvió para agradecer la labor de los voluntarios de la AECC. “Gracias por vuestro trabajo y esfuerzo, no solo en favor de los enfermos, sino también instando a las administraciones a que os apoyemos en vuestra lucha”, afirmó Rubio, subrayando además “el papel fundamental de la AECC en la investigación contra el cáncer”.

La presentación del ‘Árbol de la vida’ contó con la presencia de numerosos profesionales sanitarios del hospital, entre ellos personal de Oncología, Hematología y Anatomía Patológica, que junto a los voluntarios de la AECC cerraron el acto con un emotivo aplauso en apoyo a los pacientes y sus familias.