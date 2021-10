El Mes de la Infancia reivindica el papel de los niños en el día a día de la sociedad palentina

El Mes de la Infancia volverá a contar con una completa y variada programación que, durante todo el mes de noviembre, contribuirá a reivindicar el papel de los niños en el día a día de la sociedad palentina, "además de servir para potenciar la igualdad, su integración o la adopción de conductas saludables, entre otros objetivos", indicó el concejal del área, Víctor Torres.



Destacan una vez más, el Pleno Infantil, "que se celebrará el día 20 de noviembre a las 11:00 horas recuperando la presencialidad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento", apuntó Torres, y la colaboración de entidades como los grupos de scouts, ASDOPA, ASPAYM, Cruz Roja, Kernel Panic, Alto Voltaje o la UPP, "a los que me gustaría agradecer su participación, no sólo en esta programación, sino en todo lo que hacemos durante el año en favor de los pequeños y jóvenes capitalinos", agregó.



Más en concreto, la programación presentada hoy prevé actividades de multiaventura (tirolinas, escalada, espeleología y tiro con arco), "para menores de 6 a 16 años todos los fines de semana de noviembre en La Roca", puntualizó el concejal; jornadas de iniciación al parkour, "a partir de once años, durante los sábados y domingos del 6 al 27 de noviembre en Los Jardinillos"; talleres para trabajar los hábitos saludables en la alimentación los sábados del mes de noviembre y tres sábados de diciembre en la Plaza de Abastos; actividades por barrios, "para recordar los derechos del niño y el cuidado del medio ambiente"; un espectáculo de magia familiar, el 26 de noviembre a las 18:00 horas en el Lecrác o una proyección de cine (A todo tren) en el Ortega el día 28 de noviembre a las 12:00 horas, "por gentileza de la familia Margareto", añadió.



A todo esto hay que sumarle la lectura del manifiesto, "que será escrito por los escolares del colegio Padre Claret en representación de todos los de la capital", recordó el edil de Infancia, el día 19, juegos, talleres, photocall, animación y discomóvil el día 20 de noviembre en la Plaza Mayor a partir de las 12 horas y, como novedad absoluta, "dando respuesta a una creciente preocupación dado el número de casos que cada año se dan", explicó, se van a ofertar a los centros educativos unos talleres formativos para trabajar la gestión emocional y la prevención de suicidios entre el alumnado ESO.



"Palencia es reconocida por UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia desde el año 2006 gracias a su compromiso con los habitantes más pequeños de la ciudad y si lo sigue siendo es porque tanto el Ayuntamiento, a través de la Concejalía, como las entidades del Tercer Sector que trabajan en su entorno, se toman muy en serio hacer partícipes a los integrantes de este colectivo en el día a día de la ciudad, y, sobre todo, tenerles en cuenta a la hora de llevar a cabo su programación o en intervenciones específicas, como por ejemplo, en estos últimos años, instalando un skate park, creando dos zonas de parkour o una de street workout, por citar algunos", manifestó Víctor Torres.