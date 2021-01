El gerente del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Juan López Mesa, ha sido totalmente claro en unas declaraciones realizadas durante el mediodía de hoy. Vuelve a pedir, de nuevo, a la población que se mantenga en sus domicilios lo máximo posible.

El estado actual de ocupación en el Hospital Río Carrión hace más que probable que, en las próximas jornadas, algunos pacientes tengan que ser derivados a otros hospitales de la comunidad. “La situación en estos momentos es próxima al colapso. El número de camas de hospitalización y UCI ocupadas hace que sea muy probable que, a lo largo de los próximos días, tengamos que recurrir a trasladar pacientes a otros centros hospitalarios como el de Valladolid o el Hospital de Burgos”, alerta López Mesa.

“Esto no significa que no vaya a haber atención a todo el que lo precise. Pueden acudir al servicio de urgencias y estar perfectamente atendidos, pero no podemos asegurar el ingreso en nuestro centro, puesto que estamos en estos momentos en una situación de saturación. Prácticamente no hay camas libres, no solo para pacientes COVID, sino para cualquier otra patología. Tenemos 185 pacientes COVID ingresados y más de 30 pacientes en la UCI. La situación es crítica”, asegura el gerente del CAUPA.