Desmantelado en Palencia un punto de venta de droga a metros de un colegio: "Repartían en patinete eléctrico"

Video de la entrada en el "narcopiso" por parte de la Guardia Civil

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a tres hombres —dos de nacionalidad marroquí y uno libia, con edades entre 26 y 32 años— como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. La operación se enmarca en la investigación Olivastro, puesta en marcha para desarticular varios puntos de venta de estupefacientes en localidades del sur de la provincia.

Un domicilio "Muy concurrido" bajo sospecha

Las pesquisas llevaron a los agentes hasta un domicilio de la capital palentina que, según las investigaciones, abastecía de droga a varios puntos de la provincia. La vivienda, situada junto a un colegio y un centro de alto rendimiento deportivo, registraba una gran afluencia de personas, lo que generó alarma entre los vecinos. Los detenidos utilizaban patinetes eléctricos para distribuir la mercancía en distintos puntos de la ciudad, ganando rapidez y discreción.

Material incautado

En el registro del inmueble, la Guardia Civil intervino dinero en efectivo fraccionado en billetes, cocaína y hachís preparados en monodosis para su venta, básculas de precisión, troqueles y otros útiles para confeccionar dosis. También se localizó documentación sobre envíos de dinero al extranjero por valor de 3.600 euros.

Operación en curso

Con esta actuación, las autoridades han logrado neutralizar un punto de venta, distribución y fabricación de drogas en el centro de Palencia. La ubicación del inmueble, junto a espacios frecuentados por menores y deportistas, añadía gravedad a la situación. La Operación Olivastro sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en otras localidades de la provincia.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de emergencias 062 está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La app permite recibir en el móvil mensaje de aviso cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias. Para más información, pueden llamar a la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Palencia en el teléfono 979.165.822, extensiones 1240400 y 1240130.