Cuatro niños palentinos con autismo cerca de quedarse sin participar en el campeonato de España de natación

En la provincia de Palencia, la asociación Mundo Azul, dedicada a apoyar a familias con pacientes que tienen el síndrome del espectro autista, se enfrenta a una situación desafiante. Desde hace años, esta organización decidió utilizar el deporte como un método de integración para los más pequeños de la asociación, brindándoles la oportunidad de participar en competiciones a nivel regional y nacional.

El club deportivo de natación de Mundo Azul ha crecido gradualmente, logrando importantes avances y cosechando éxitos notables. En el presente curso, algunos de los niños del club participaron en competiciones individuales en Alicante, obteniendo varias medallas y alcanzando las marcas mínimas requeridas para participar como equipo en el futuro Campeonato de España de Clubes, con cuatro participantes.

Sin embargo, la alegría y la emoción de esta gran oportunidad para sus pequeños se ven empañadas por una serie de desafíos financieros. El primero de ellos es el alto costo del viaje a la sede del campeonato, que se llevará a cabo en Cádiz durante las Fiestas de San Juan. La demanda de plazas hoteleras en la "Tacita de Plata" durante esas fechas ha elevado significativamente el presupuesto que Mundo Azul había previsto.

Históricamente, los gastos de viaje han sido sufragados por los propios familiares de los niños participantes, quienes también cubren el coste de un monitor y una persona de apoyo para garantizar la seguridad y el bienestar de los pequeños en todo momento. Familias con unasituación económica complicada derivada de los gastos semanales de terapias y logopedias.

Lamentablemente, la asociación no puede proporcionar todo el apoyo económico que desearía debido a la falta de recursos. La gerente de Mundo Azul, Susana Blanco, explica en una entrevista con Mediodía COPE que actualmente las arcas de la asociación están vacías a estas alturas del año, ya que se mantienen de las pequeñas cuotas que ponen las propias familias. Aunque están inscritos en una convocatoria para recibir ayuda del patronato, aún no saben cuánto les corresponderá. El año pasado, solo recibieron una ayuda de alrededor de 1.000 €, que resultaría insuficiente para cubrir los gastos de este tipo de viajes. Además, Mundo Azul cuenta con un único colaborador de Valladolid, a pesar de estar ubicados en Palencia, quien solo puede hacer una pequeña aportación.

No obstante, el principal obstáculo al que se enfrenta la asociación no es solo el financiamiento del viaje a la capital gaditana, sino algo mucho más básico: no tienen equipaciones adecuadas para competir como club. Actualmente, carecen de los recursos necesarios para proporcionarles a todos los participantes del campeonato el mismo chándal, traje de baño o ponchos para la piscina, teniendo únicamente los gorros de baño. La intención de Mundo Azul no es solo equipar a los cuatro participantes del campeonato, sino también a todos los niños que forman parte de la sección de natación.

Ante esta situación, Mundo Azul se encuentra inmerso en una carrera contrarreloj para encontrar patrocinadores que les permitan ayudar a cubrir los costes del viaje y conseguir dichas equipaciones.