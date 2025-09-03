Un conductor de 66 años cazado a 187 km/h en Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un conductor de 66 años de edad y nacionalidad española por un delito de exceso de velocidad, al superar en más de 80 km/h la velocidad reglamentariamente establecida.

Los hechos ocurrieron en la mañana de ayer martes 2 de septiembre, durante la realización de un control mixto de velocidad, alcohol y drogas realizado por componentes del Subsector de Tráfico de Palencia en la carretera P-12 con motivo de las fiestas patronales de Palencia, cuando el cinemómetro controló a un turismo que circulaba a 187 km/h, siendo la velocidad máxima establecida en ese punto de 90 km/h.

Al tratarse de un exceso de velocidad en una vía interurbana, superior a los 80 km/h, en el momento de la notificación se le informó al conductor que había cometido un delito contra la seguridad vial al circular a una velocidad 97 km/h por encima de lo establecido para ese tramo de vía.

Al tratarse de un conductor con domicilio en España, se procedió a su investigación, dándole en el momento la correspondiente cita para que se presente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Palencia, donde han sido remitidas las diligencias.

Este tipo de delitos conlleva una pena de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso se impondrán también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de emergencias 062 está las 24 horas a su disposición. Igualmente se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La app permite recibir en el móvil mensaje de aviso cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias. Para más información, pueden llamar a la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Palencia en el teléfono 979.165.822, extensión 1240400.