Scouting de Palmer Palma: el uno por uno de los de Pau Tomàs y Álex Herrera

Después de sufrir una dura derrota en Almansa que nos hace cada vez tener menos opciones de PO de ascenso, esas opciones de PO pasan sin duda por ganar el domingo ante rival directo. Terminamos este “Tourmalet” de 3 partidos en 8 días, recibiendo a un equipo que está siendo una de las grandes sorpresas agradables de la presente temporada, Palmer Alma Mediterránea Palma. Un equipo que aunque viene de perder de paliza en Oviedo, ha confeccionado una plantilla más joven pero de mucha calidad y con jugadores que están sorprendiendo y de qué forma. Ha pasado de ser el mayor presupuesto de toda la competición, a ser un presupuesto medio – bajo en la 20/21. Cumple su 7º temporada en Leb Oro . En la 2018/2019, jugaron la gran final de la “Final Four” en Bilbao ante el equipo anfitrión, aunque perdió y no pudo ascender.

Palma es un equipo situado 8º en la tabla del grupo del título con 4 victorias y 7 derrotas (4-7).De sus 4 victorias, sólo 1 la han conseguido en casa y 3 fuera. Encadenan una mala racha de 3 derrotas seguidas . Los precedentes históricos de enfrentamientos con Palma son, de 12 partidos jugados, 7 victorias para Palencia y 5 para el equipo balear (en Palencia, 3-3 empate) . Fuera de casa, han vencido 6/11 encuentros, habiendo ganado a grandes favoritos y en pistas muy difíciles como Castelló, Granada o Almansa. Partido especial para Xavi Rey jugando ante sus ex.

Vienen de PERDER en Oviedo (105-67) en un partido donde sobresalió Pol Figueras con 20 de valoración. El precedente del partido de VUELTA en Palencia en la 19/20, fue derrota por 68-79, destacando Dani Rodríguez con 16 de valoración .

Entrenados por la dupla Pau Tomàs y Álex Herrera. Forman un tándem curioso y bastante atípico en el basket español. Y es que ninguno de los 2, ejerce la figura de 2º entrenador, ejerciendo ambos entrenadores la figura de primer entrenador conjuntamente. Ambos debutan en la LEB Oro como entrenadores principales. Han dado relevo al leonés Félix Alonso quien tuvo ese hito principal de llegar a la final de la “Final Four” en Bilbao. Palma no ha renovado ningún jugador . Tienen 8 debutantes en la liga. La media de edad es de 23,1 años .

Análisis de la plantilla de Palmer Alma Mediterránea Palma:



Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 7): Pol Figueras de 23 años y 1,87 altura. Buen fichaje procedente de COB. Criado en la cantera del Barça B. Cumple su 6º temporada en la liga. Es un base que está dando pasos hacia delante año tras año y quiere seguir progresando en su carrera deportiva y seguir ganando en madurez. Base director, gran pasador y gran penetrador con aceptable tiro, sigue mejorando en esa faceta . Es el base titular y referencia del equipo . Medias: En 28 min; 8 puntos con 4 asistencias con 38% TC con 36% triples y 83% TL

Escolta/Base : (Dorsal 77): Kristian Kullamae de 21 años y 1,94 altura. El escolta internacional estonio llega procedente de Canoe, donde debutó la pasada 19/20 en LEB Oro dando ya una gran imagen. 2º temporada en la liga. Polivalencia para jugar de base si se le requiere por su buen manejo de balón. Es un jugador con un futuro espectacular, buena muñeca desde larga distancia, ayuda en el rebote, muy completo y que entiende muy bien el juego. Hay muchas esperanzas depositadas en este jugador quien tiene una pintaza tremenda y sigue creciendo a pasos agigantados . Medias: En 30 min; 16 puntos con 3,4 rebotes con 1,3 robos con 41% TC con 30% triples y 86% TL

Alero : (Dorsal 25): Ronnie Harrell de 25 años y 2,01 altura. Muy buen refuerzo el del alero americano de formación NCAA (Denver), procedente de Luxemburgo (Etzella). Con experiencia también en Rumanía. Debuta en la liga. Seguramente sea el fichaje estrella de los baleares. Ha tenido un rendimiento espectacular desde que aterrizó, con una temporada muy estable y regular. Completo. Polivalencia para hacer un poco de todo e incluso jugar de “falso 4”, sobre todo destaca por su buena muñeca, intensidad, gran físico, ayuda en el rebote y capacidad para el robo. Bastantes puntos en sus manos. Está siendo uno de los grandes descubrimientos en la presente temporada y top 3 mejores “3s” de la competición . Tiene que mejorar eso sí, desde el 4,60. Medias: En 29 min; 16,4 puntos y 5,1 rebotes con 1,7 robos con 32% triples con 41% TC y 64% TL

Ala - Pívot : (Dorsal 50): Jacobo Díaz de 24 años y 2,04 altura. Interior quien llega cedido por parte de Iberostar Tenerife de ACB. 2º temporada en la liga. La temporada pasada debutaba en la categoría jugando con Marín, donde ya dejó muestras de su enorme calidad. Un jugador completo que puede anotar desde varias posiciones y ayuda en el rebote. Manos rápidas en defensa. Sigue en progreso. Jugador importante en el puesto de AP de los mallorquines que sigue con un gran crecimiento sintiéndose cada partido más importante . Medias: En 31 min; 11,9 puntos con 5,6 rebotes con 1,8 robos con 47% TC con 35% triples y 83% TL

Pívot : (Dorsal 8): Karamo Jawara de 29 años y 2,03 altura. Fichaje procedente de GBC donde consiguió el ascenso la pasada temporada a ACB. Vuelve de nuevo a Palma donde ya estuvo en su primera experiencia en la categoría, pero esta vez más hecho como jugador. Experiencia también en Plata con Cambados. El interior noruego cumple su 3º temporada en la liga. Destaca por ser un jugador ante todo con enorme físico y dureza defensiva en la pintura, con dominio del rebote y que ha mejorado sus prestaciones en ataque, atreviéndose incluso a lanzar de 3. Acumula 2 galardones de MVP semanal. INTERNACIONAL ABSOLUTO CON NORUEGA . Jugador clave y referente en el puesto de “5” . Medias: En 29 min; 9,1 puntos con 6,7 rebotes con 44% TC con 7% triples (1-13) y 82% TL

Banquillo

Alero : (Dorsal 12): Sergi Huguet de 18 años y 1,94 altura. Jugador muy joven canterano de la casa, que tiene ficha con el liga EBA y juega a caballo también con el primer equipo. Amenaza exterior con buena muñeca. Debuta en la liga. Es uno de los últimos jugadores en la rotación exterior y ayuda en lo que se le pide . Medias: En 7 min; 3,4 puntos con 1,4 rebotes con 40% triples (9-22) con 56% TC y 75% TL

Alero : (Dorsal 5): Diego Rivas de 17 años y 1,98 altura. Jovencísimo jugador cedido por parte de Valencia en ACB quien aún no tiene la mayoría de edad y está en edad junior. Debuta en la liga. Al igual que Huguet, tiene ficha con el EBA y lo compagina con el 1º equipo. Es el último jugador en la rotación exterior y ayuda también en los entrenamientos . Medias: Apenas 6 minutos

Ala – Pívot/Alero : (Dorsal 24): Sean McDonnell de 25 años y 2,03 altura. Interesante refuerzo el del “4” norteamericano procedente de Ponferrada en LEB Plata. Debuta en la liga. Un jugador en pleno progreso que estuvo 2 temporadas en Ponferrada y consiguió el ascenso de EBA a LEB Plata siendo uno de los referentes. Un buen defensor con manos rápidas, que ayuda mucho en el rebote y con buenos % de acierto en los lanzamientos, aunque debe mejorar desde 6,75. Polivalente pudiendo jugar de alero y así sacar ventaja a su par, es un jugador importante en la rotación . Medias: En 24 min; 7,9 puntos con 3,9 rebotes con 1,4 robos con 46% TC con 25% triples (13-52) y 68% TL

Ala – Pívot : (Dorsal 15): Alejandro Rivas de 22 años y 2,03 altura. Al igual que su hermano Diego, Alejandro también ha llegado procedente del Valencia en ACB, aunque no en calidad de cedido. Debuta en la liga. Con varios años de experiencia en liga EBA, se caracteriza por ser un jugador fuerte en el rebote y con facilidad para abrirse y lanzar de 3. Sigue haciéndose aunque actualmente debido a que tiene también más edad, con más poso que su hermano . Medias: En 8 min; 2,7 puntos con 1,3 rebotes con 37% TC con 32% triples y 64% TL

Pívot : (Dorsal 21): Justin Raffington de 30 años y 2,06 altura. Pívot alemán quien tras empezar la liga con contrato temporal en Coruña para suplir las lesiones de los interiores coruñeses, fue reclutado por Palma hasta final de temporada. Mucha experiencia en la liga de su país y experiencia tanto en Eurocup, como en Champions (Bayreuth y Vechta). Debuta en la liga. Estamos viendo un interior con gran dominio del rebote, juego por encima del aro, fiabilidad al poste bajo, también desde 4,60, pero que no está acabando de cumplir las expectativas. No tiene eso sí, rango de tiro desde 6,75. Jugador que quizás aportaba más en Coruña y en Palma no está acabando de rendir conforme lo esperado . Medias: En 13 min; 4,2 puntos y 3,2 rebotes con 47% TC y 83% TL

Pívot : (Dorsal 1): Milan Suskavcevic de 23 años y 2,09 altura. Center montenegrino fichado procedente de Villarrobledo en LEB Plata, donde estuvo 2 temporadas. Debuta en la liga. Tras varias temporadas de experiencia en Plata, le ha llegado la oportunidad de demostrar su valía en Oro. Interior batallador que rebotea y tiene un radio de acción cercano al aro. No tiene rango de tiro. Complementa a Jawara y Raffington en la rotación de “5s” . Medias: En 10 min; 2,9 puntos con 3,5 rebotes con 53% TC y 64% TL (9-14)

Pívot : (Dorsal 85): Sidney Correia de 21 años y 2,04 altura. El center de Guinea Bissau ha llegado cedido por parte de Estudiantes de ACB, debutando en la categoría. Interior con buen físico para jugar por encima del aro, que aporta intangibles atrás. Refuerza los entrenamientos y de momento todavía no ha jugado . Medias: Aun no ha debutado

ESTADÍSTICAS ÚNICAMENTE REFERIDAS AL GRUPO DE ASCENSO

Palencia (medias): ptos anotados; 73,2 pts. (10º)

ptos recibidos; 72,4 pts. (3º)

2 pts (51%) (10º)

3 pts (36%) (3º)

T. Libres (73%) (6º)

reb totales (26,9) (10º)

reb def. (20,3) (10º) PALENCIA ES EL PEOR ATAQUE, 3º MEJOR DEFENSA, 3º % T3,

reb ofens. (6,6) (10º) ÚLTIMO EN REB. TOT, REB.DEF Y OFENS, ÚLTIMO EN ROBOS,

asist. (11,6) (8º) PERO EL QUE MENOS PERDIDAS COMETE Y ÚLTIMO F.RECIBIDAS

B. robados (5,5) (10º)

B. perdidos (10,7) (10º)

Faltas Cometidas (19,9) (7º)

Faltas Recibidas (18,7) (10º)



Palma (medias): ptos anotados; 77,8 pts. (7º)

ptos recibidos; 79,5 pts. (9º)

2 pts (51%) (9º)

3 pts (31%) (10º)

T. Libres (76%) (1º)

reb totales (31,2) (4º) PALMA ES 2º PEOR DEFENSA, 2º PEOR % T2, EL PEOR % T3,

reb def. (21,8) (8º) LIDER % TL, LIDER REB.OFENS, LIDER EN ROBOS

reb ofens. (9,5) (1º) Y 2º PERDIDAS

asist. (14,2) (4º)

B. robados (8) (1º)

B. perdidos (13,4) (2º)

Faltas Cometidas (20,7) (5º)

Faltas Recibidas (20,5) (7º)





¿CÓMO LLEGA PALMA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA 2º FASE POR EL TÍTULO?

Tras la enorme reducción presupuestaria, la apuesta ha sido clara por 2 técnicos jóvenes como es la dupla de debutantes que conforman Pau Tomàs y Álex Herrera. Cambio de rumbo total en la isla .No ha sido fácil la adaptación para los baleares ni para los aficionados de Son Moix, acostumbrados a proyectos mucho más ambiciosos que luchaban por todo en temporadas pasadas. Pero lo cierto es que los resultados están siendo tremendos y aún mejores de lo esperado, con esa confección de una plantilla joven y con mucho hambre que está sorprendiendo y de qué forma. Es cierto que no llegan en un buen momento, ya que acumulan 3 derrotas seguidas y aun no saben lo que es ganar en la 2º fase. Pero no es menos cierto, que el objetivo está cumplido y con creces. La salvación tras esta mencionada reducción presupuestaria, era sin lugar a dudas el objetivo prioritario y principal. Con la clasificación del equipo al grupo del título, quedó cerrada.

En cuanto a su estilo de juego, la apuesta es muy clara. Proponen un ritmo muy alto a muchos puntos, baloncesto a muchas posesiones y con posesiones cortas. Aprovechando el físico de sus jugadores y que es una plantilla muy joven, el cierre del rebote defensivo y salir rápidamente en transición es parte de sus premisas en ataque. En defensa es verdad que sufren bastante, concediendo muchos puntos. Pero por su intensidad atrás, hay que destacar que roban muchos balones con manos muy rápidas de buena parte de su plantilla. ES EL EQUIPO DE TODA LA LEB ORO, QUE MÁS Nº DE POSESIONES EFECTUA POR PARTIDO (73)

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : Han recalado jugadores de calidad, con hambre y ganas de demostrar su valía. Ya sea producto nacional en crecimiento y conocedores de la LEB Oro (Figueras, Díaz), producto no nacional que rinden cada temporada mejor (Kullamae, Jawara), debutantes con gran rendimiento inmediato (Harrell, McDonnell), debutantes que se van adaptando (Suskavcevic, Raffington) o jóvenes promesas (hermanos Rivas, Huguet, Correia). La llegada a la dirección deportiva procedente de Canoe de un sabio mítico y gran conocedor del baloncesto como es Pepe Laso, ha sido todo un acierto. Objetivo cumplido, juegan sin presión alguna.

Lo peor : La plantilla ha perdido experiencia y veteranía, con la salida de jugadores claves en temporadas pasadas y buques insignia, como son los Álex Hernández, Bropleh, Lofberg o Stainbrook entre otros. La baja de Olle Lundqvist hasta final de temporada, está provocando que Kullamae tenga que jugar minutos al 2 y que sólo esté Figueras como base puro en el quinteto. No ha habido ninguna renovación y la media de edad es la más baja de toda la LEB Oro. Plantilla muy joven e inexperta. Rotación escasa donde la mayoría de los minutos se los reparten, 7-8 jugadores.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : KRISTIAN KULLAMAE / RONNIE HARRELL

JUGADOR A SEGUIR : SEAN MCDONNELL

El partido se disputará este DOMINGO 4 de Abril a las 12:00 h y será dirigido por los colegiados (Pere Munar Bañón → colegio catalán), (Eric Carrera Rosdevall → colegio catalán) y (Cristian Martín Vázquez → colegio gallego).

