Scouting: Melilla Baloncesto

Tras cerrar la primera vuelta con la 2º victoria consecutiva al vencer en Canoe, la liga no para y sin casi descanso se dará el viernes comienzo, al inicio de la 2º parte de la temporada la cual será definitiva para las luchas en la que se ven involucrados los diversos equipos. Visitamos a uno de los clásicos de la competición, Club Melilla Baloncesto. Hablar de Melilla, es hablar de historia viva de la liga. Es el único equipo que ha disputado las 24 ediciones que tiene de historia la LEB Oro . El decano o “el abuelo” en esta categoría quien a pesar de haber vivido momentos turbulentos este verano, fue refrendado por la masa social para continuar un año más. Consiguió el ascenso a ACB en la 15/16, aunque no pudo materializarlo . Tras varias temporadas rindiendo a un nivel muy bajo para su plantilla top de cada año, en la 17/18 volvió a jugar una final de PO de ascenso a la ACB aunque no pudo ascender, perdiendo ante Manresa. Los de Alcoba han dispuesto de menos dinero esta campaña para reforzarse, pero aun así, han conseguido confeccionar un plantel de muchas garantías donde hemos visto en la 1º parte de la liga, que están con razón ubicados en la zona alta .

Melilla Baloncesto es un equipo situado 6º en la tabla con 11 victorias y 6 derrotas (11-6). De sus 11 victorias, 6 han sido en casa y 5 fuera. Encadenan una grandísima racha de 5 victorias seguidas, siendo ahora mismo el equipo más en forma de la LEB Oro. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 22 partidos jugados ante ellos, con 7 victorias palentinas y 15 melillenses (en Melilla 8-2 es el balance a favor de los norteafricanos). En casa, han vencido 6/9 encuentros, habiendo ganado a grandes favoritos como por ejemplo Palma.

Vienen de GANAR a Oviedo (76-46) en un partido donde sobresalió Caleb Agada con 19 valoración. El precedente del partido de IDA de esta temporada, fue derrota en Palencia por (69-81) destacando Larsen con 32 de valoración .

Entrenados por Alejandro Alcoba quien cumple su (7º temporada en Melilla). Melilla ha sufrido temporadas muy decepcionantes los últimos años (incluso descendieron en la 12/13 aunque finalmente no se llevó a cabo). Pero es cierto que en las últimas campañas, han remontado el vuelo. Lo mencionado del “ascenso” en la 15/16, más llegar a la final del PO en la 17/18, tiene mérito aunque es casi lo esperado de un auténtico plantillon que debería luchar por esos retos año año y esa irregularidad es la que muchas veces se critica. Esta temporada, siguen compitiendo al más alto nivel. Han renovado 2 jugadores . Tienen 3 debutantes en la liga . La media de edad es de 25 años .

Vayamos a analizar la plantilla de Melilla Baloncesto:

Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 6): Javi Marín de 27 años y 1,93 altura. Sigue de la temporada pasada, cumpliendo su 2º temporada en la liga y en el equipo. Experiencia anterior en LEB Plata (Morón). Base de mucha intensidad sobre la pista, buen asistente e ideal para jugar a campo abierto con aceptable tiro exterior. A mejorar, la defensa donde sufre ante pares más físicos. Es el base titular del equipo y jugador de confianza de Alcoba . Medias: En 18 minutos; 5,4 puntos con 2,8 asistencias con 43% TC con 33% triples y 81% TL

Escolta/Alero : (Dorsal 3): Caleb Agada de 25 años y 1,93 altura. Fue tardía su renovación, pero sigue una campaña más, cumpliendo su 2º temporada en el equipo y 3º en la liga. Su continuidad ha sido FUNDAMENTAL, pues es la gran estrella . Cada año da pasos adelante y es un jugador absolutamente vital. En PO de campaña pasada, se destapó con grandes actuaciones . Jugador canadiense con pasaporte “Cotonou” (Nigeria) que fue ex compañero de Berhanemeskel en la universidad. Internacional absoluto con Nigeria aunque no estuvo en el Mundial . Un “2” que puede jugar al “3” con un portento físico tremendo lo que le hace ayudar mucho en el rebote, que tiene una aceptable muñeca sobre todo de media distancia (no se prodiga tanto a lanzar de 3 donde debe mejorar y de hecho, lo está haciendo), es fuerte en las penetraciones siendo gran finalizador y gran capacidad de trabajo también en defensa junto a capacidad para el robo con manos muy rápidas. Un competidor nato. A mejorar, su % TL. Referente en el puesto de 2/3 y la luz de este equipo . 2 galardones de MVP semanal . Medias: En 26 min; 15,6 puntos con 5,4 rebotes con 45% TC con 28% triples y 62% TL (4º anotación) (2º robos) (2º f.recibidas) (4º valoracion)

Alero : (Dorsal 13): Osvaldas Matulionis de 28 años y 2,00 altura. Gran refuerzo, fichado procedente de Bilbao (donde consiguió ascender a ACB en la Final Four la 18/19 ). 5º temporada en la liga. Experiencia en ACB con Obradoiro. Como buen lituano, tiene buena mano en el tiro. Gran complemento para Agada. Posee un gran primer paso y ayuda en el rebote pero además es un muro en defensa. Su caballo de batalla, como el de Agada, el 4,60. Top 3 aleros altos de la liga y el jugador más “mayor” en edad del equipo. Llega en un estado de forma espectacular . Medias: En 29 min; 11,4 puntos con 4,2 rebotes con 47% triples (43-91) con 44% TC y 64% TL (5º minutos)

Ala – Pívot : (Dorsal 9): Fede Uclés de 26 años y 2,04 altura. Fichado procedente de Palma, donde siguió con su progresión como hombre importante desde el banquillo y llegó a la final de la F4 de Bilbao . Cumple su 7º temporada en la liga. Es un jugador versátil que destaca sobre todo por la intensidad defensiva , va bien al tapón y buen reboteador. Mucho trabajo aporta. Y tiene amenaza desde el triple. En Palma tenía mucha competencia y ahora en Melilla, sigue con su progresión aunque aún tiene margen de mejora. Pieza vital en el “4” . Medias: En 26 minutos; 7,1 puntos con 6,6 rebotes con 42% TC con 25% triples y 76% TL

Pívot : (Dorsal 21): Amadou Sidibé de 25 años y 2,03 altura. Gran fichaje estrella. Center costamarfileño con pasaporte Cotonou que llega procedente de la liga de Portugal (Lusitania) donde fue el MVP de la competición, promediando (16,9 pts / 13,1 reb). Experiencia en LEB Plata con Alicante. Debuta en la liga. Un lujo tenerlo en la liga, aporta mucho físico y gran talento. Excelente juego de pies en poste bajo y gran capacidad de pase cuando la defensa se cierra sobre él. EXCELSO REBOTEADOR, cierra muy bien el aro. En defensa, su intimidación es elevada y va bien al tapón. Jugador muy completo. Se quedó a un paso de jugar el Mundial con su selección . Sin duda, es la gran referencia interior del equipo y marca muchas diferencias, de menos a más en la liga . Medias: En 20 minutos; 11,9 puntos y 6,1 rebotes con 62% TC y 76% TL

Banquillo

Base : (Dorsal 1): Austin Luke de 25 años y 1,91 altura. Fichado procedente de NCAA (Belmont) donde promedió (9,2pts / 7,4 asist). Buen refuerzo el de este base quien debuta en la liga. Se trata de un jugador ante todo DE EQUIPO . Para nada egoísta, es un EXCELSO asistente y gran director de juego y eso hace mejores a sus compañeros (buscando siempre al compañero mejor situado). Buena lectura del P&R, gran manejo del balón y un base con buena planta. No es un base anotador, debiendo mejorar su lanzamiento desde el 6,75. Sufre ante bases más rápidos en defensa. Con muchos problemas de adaptación, estaba llamado a ser un base clave en el equipo. Sin embargo su temporada en líneas generales está siendo decepcionante, aunque en las últimas jornadas ha mejorado algo su rendimiento . 2º en el ratio asistencias/pérdidas de los bases. Medias: En 10 min; 1,4 puntos con 1,9 asistencias con 29% TC y 21% triples (4-19)

Base : (Dorsal 31): Didac Cuevas de 19 años y 1,78 altura. Fichado procedente de Prat donde era un jugador de rotación. 2º temporada en la liga. Se trata de un base por hacer, bajito pero muy intenso que tiene que mejorar sus % de perímetro. A priori venía con la vitola de 3º base pero debido al bajo nivel de Luke, ha tomado mayor protagonismo . Medias: En 16 min; 6,1 puntos con 2,6 asistencias con 39% TC con 30% triples y 80% TL

Alero : (Dorsal 22): Andris Misters de 27 años y 1,96 altura. El alero letón llega procedente de la liga de su país (VEF Riga), donde promedió (6,7 pts /35% T3). Cuenta con experiencia en USA (NCAA) donde desarrolló buena parte de su formación. Debuta en la liga. Excelente tirador desde fuera lo cual es su gran virtud, ayuda en el rebote y tiene un físico fuerte. Se trata de una amenaza constante desde el perímetro y aporta mucho en esa faceta . Medias: En 21 minutos; 9,8 puntos con 1,6 rebotes con 36% triples con 39% TC y 77% TL

Ala – Pívot : (Dorsal 77): Mirza Bulic de 27 años y 2,07 altura. Llegó a mediados de Diciembre procedente de Coruña donde tras ser renovado para esta 19/20, decidió rescindir de mutuo acuerdo con el equipo. 4º temporada en la liga. Cumple su 5º año seguido en España. Es un jugador importante en el puesto de “4” . Su juego se basa en su gran movilidad y versatilidad, correr en transición, ayudar en el rebote y lanzar desde el triple cuando así lo necesite el equipo (en Coruña no se adaptó esta temporada y ha mejorado hasta nada menos que llegando a un 42% actual, el pésimo 7% de acierto con el equipo gallego desde 6,75). Queda claro que su llegada a Melilla nos ha hecho ver de nuevo, al Bulic que tan importante era en Coruña y que dominaba . Medias: En 21 min; 10,6 puntos con 5 rebotes con 50% TC con 42% triples (6-14) y 83% TL

Alero /Ala – Pívot : (Dorsal 41): Romaric Belemene de 22 años y 2,02 altura. El congoleño acaba de aterrizar y llega procedente del Legia de Varsovia, donde empezó la temporada. 3º temporada en la liga. Anteriormente jugó con Clínicas aún en edad junior y en la 17/18, con Oviedo. Sigue haciéndose como jugador. Experiencia ACB con Unicaja, Manresa o la pasada 18/19 con Breogán. Con el paso de los años ha ganado en su talla física aspecto básico en su juego junto a la potencia. A ello ha sumado, su capacidad para lanzar cada vez más desde fuera (teniendo buenos % desde el triple) lo cual hacen de el un jugador completo e importante en la rotación. Polivalente pudiendo jugar al “4”. Ayuda en el rebote. Su gran caballo de batalla los TL donde es un pésimo lanzador . Llamado a ser un jugador importante de rotación en el “3”–“4”. Medias: Apenas 9 minutos en su único partido jugado

Pívot : (Dorsal 15): Philipp Hartwich de 24 años y 2,16 altura. Pivot alemán fichado procedente de Huesca. 2º temporada en la liga. “5” siete pies pero móvil para su altura. Grandes dotes defensivos siendo buen reboteador, intimidador y excelso taponeador (1,3 tapones de media en la pasada campaña y 1,2 en la actual). Juega por encima del aro. Tiene 2 grandes debes, por un lado se carga demasiado y en exceso de faltas, por el otro tiene que mejorar mucho desde el 4,60 donde es mal lanzador. Hace una gran pareja de centers con Sidibé, complementándose a la perfección ambos . Medias: En 17 min; 5,8 puntos con 6 rebotes con 66% TC y 54% TL (5º tapones) (3º % T2)

Melilla (medias): ptos anotados; 78,2 pts. (7º)

ptos recibidos; 72,7 pts. (4º)

2 pts (52%) (6º)

3 pts (34%) (6º)

T. Libres (67%) (15º) MELILLA ES LIDER REB.TOT, 3º REB.DEF,

reb totales (36,6) (1º) 2º REB.OFENS Y LIDER EN ASIST

reb def. (25,3) (3º)

reb ofens. (11,3) (2º)

asist. (18,6) (1º)

B. robados (7,5) (5º)

B. perdidos (12,1) (10º)

Faltas Cometidas (19,9) (8º)

Faltas Recibidas (18,1) (15º)

Palencia (medias): ptos anotados; 82,5 pts. (1º)

ptos recibidos; 78,2 pts. (13º)

2 pts (53%) (2º)

3 pts (37%) (2º)

T. Libres (79%) (1º) PALENCIA ES EL MEJOR ATAQUE, 2º % T2, 2º % T3,

reb totales (33,8) (10º) LIDER % TL, 3º ASIST, 2º QUE MENOS BALONES ROBA

reb def. (24) (10º) Y 2º QUE MENOS FALTAS COMETE

reb ofens. (9,8) (11º)

asist. (16,2) (3º)

B. robados (5,3) (17º)

B. perdidos (11,7) (12º)

Faltas Cometidas (18,2) (17º)

Faltas Recibidas (19,7) (10º)

¿CÓMO LLEGA MELILLA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA 2º VUELTA?

Alejandro Alcoba sigue al frente de la nave melillense, gozando de la total confianza de la directiva y del proyecto. Tras unas temporadas con más sombras que luces, parece que la 2015/2016 supuso un punto de inflexión en el club. A partir de ahí se ha rendido mejor las sucesivas campañas conforme a lo que todo el aficionado de la liga espera, del que ha venido siendo el mayor presupuesto de la categoría o de los mayores en los últimos años (ahora como comentaba antes, con un retroceso en el mismo). La pasada 18/19 fueron capaces de llegar a la Final Four de Bilbao, cayendo ante el equipo anfritrión. En la presente 19/20, se ha formado otro buen grupo de jugadores y gran plantilla (quizás menos conocidos pero junto con varios jugadores contrastados que conocen la liga). Hasta el momento llegan en su culmen de la temporada, con muchas victorias seguidas y mostrándose como un equipo muy firme y sólido, que optará a todo. El objetivo tras esa Final Four jugada, no es otro que volver a pelear arriba y meterse en PO, cosa que están haciendo. En cuanto a su estilo de juego, en ataque predomina un ritmo más bajo con pocas posesiones , pero con un gran aprovechamiento de las mismas (4º en eficiencia ofensiva). En defensa , son un equipo con gran físico y difícil de superar (4º mejor defensa).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : Un año más, es una plantilla competitiva y un plantel de calidad en cualquiera de sus posiciones (quizás salvo en la posición de base, la cual está más debilitada). Han apostado por la juventud (bajando la media de edad en más de un año comparando con la anterior temporada). El único veterano podría ser Matulionis. Pero ningún jugador, llega a los 30 años de edad. Sin duda la renovación de Agada ha sido clave porque es la gran estrella del equipo melillense. Buenos fichajes que cada año van dando pasos adelante (Uclés, Cuevas o Hartwich), sumados a las apuestas de debutantes como (Ballespín, Misters y Witliński). Los otros debutantes Luke y Sidibé, son jugadores de calidad contrastada y que están dando un gran rendimiento al conjunto por jugar en posiciones claves (principalmente Sidibé, no tanto Luke).

Lo peor : Como ha ocurrido en campañas pasadas, ha habido una profunda renovación del equipo. De hecho solo renovaron Javi Marín y Caleb Agada. Es un conjunto que ha perdido la experiencia y buen hacer de jugadores claves como eran Franch y Urtasun. Es una plantilla que aunque tiene mucho hambre, tenía el reto de ver como se conjuntaban y hasta el momento el resultado está siendo más que positivo.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : CALEB AGADA

JUGADOR A SEGUIR : AMADOU SIDIBÉ

El partido se disputará este VIERNES 17 de Enero a las 20:15 h y será dirigido por los colegiados (Francisco José Zafra Guerra → colegio valenciano), (Jaime Gómez Luque → colegio madrileño) y (Cristian Martín Vázquez → colegio gallego).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces: http://laligasportstv.com