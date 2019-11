Scouting: Carramimbre Valladolid

Después de volver a la senda del triunfo en casa ante Alicante que nos hace ser uno de los 3 equipos líderes de la liga, toca centrarnos en lo que será el primer derby de la temporada ante el equipo vecino y revelación hasta ahora. Nos toca visitar a un Valladolid quien lleva toda la campaña en la parte de arriba de la LEB Oro siendo de hecho junto a nosotros y GBC, líderes y haciendo un temporadón. Carramimbre Valladolid cumple su 3º temporada en LEB Oro y con la fundación de este equipo, ha renovado la ilusión en una ciudad que por antonomasia ha mamado el basket desde siempre. Actualmente por el basket – average, ocupa la PRIMERA PLAZA .

Carramimbre Valladolid es un equipo situado 1º en la tabla con 8 victorias y 2 derrotas (8-2). De sus 8 victorias, 5 han sido como local y 3 como visitante. Encadenan 2 victorias seguidas y una grandísima racha de 5 victorias de los últimos 6 encuentros. Las “ardillas” mote por el cual se conoce al equipo pucelano, han mantenido jugadores nacionales claves y han realizado buenos fichajes, aunque están sorprendiendo para bien a propios y extraños. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 4 partidos jugados ante ellos, con 4 victorias palentinas. (Hemos ganado las 2 veces que hemos jugado en Palencia y las 2 que lo hemos hecho en Valladolid). En casa, han ganado 5/5 encuentros, siendo el único equipo invicto en su feudo de toda la LEB Oro .

Vienen de GANAR en Oviedo (65-71) en un partido donde sobresalió Mike Torres con 18 valoración. El precedente del partido de VUELTA de la temporada pasada en Valladolid, fue victoria por (76-80), destacando Calvin Hermanson con 20 de valoración . Partido especial para Seydou Aboubacar, jugando ante sus ex. Lástima que no pueda estar otro ex, Greg Gantt lesionado de larga duración.

Entrenados por el vallisoletano Hugo López, quien ha cogido el relevo dejado por Paco García (3 temporadas al frente del banquillo pucelano e hitos conseguidos importantes, como el ascenso a LEB Oro entre otros). Hugo es un coach con mucha experiencia en los banquillos y de hecho es también actual entrenador de la selección absoluta de Suecia, compaginándolo con su labor como coach principal en Valladolid . Eso sí, es su primera experiencia como coach principal en la LEB Oro (si bien fue 1º entrenador en Fuenlabrada en ACB) ya que siempre ha estado ejerciendo funciones, como entrenador ayudante. Destacar que fue el 2º entrenador de Pablo Laso en ACB con el Madrid y GBC, durante 5 temporadas donde ganó por ejemplo, la ACB o la Copa del Rey. A mayores cuenta con experiencia fuera de España en Canadá o Angola donde consiguió ganar las respectivas ligas del país. Ha renovado a 5 jugadores . Tienen 5 debutantes en la liga. La media de edad es de 25,5 años .

Vayamos a analizar la plantilla de Carramimbre Valladolid:

Posible Quinteto Titular

Base/Escolta : (Dorsal 4): Toms Leimanis de 25 años y 1,90 altura. Buen fichaje el del base letón llegado procedente de Grecia (Koroivos) promediando (16 pts / 5 asist). Debuta en la liga. Polivalencia para poder jugar al “2”. Base con gran capacidad para jugar 1vs1 y el P&R, muchos puntos en sus manos y gran lanzamiento perimetral, en defensa es activo en las líneas de pase. Base más anotador que director y con mucho protagonismo en el equipo, compartiendo esa función y los minutos con Torres . Medias: En 24 min; 8,9 puntos con 2,9 asistencias con 38% TC con 27% triples y 78% TL

Alero/Escolta : (Dorsal 24): Frank Bartley de 25 años y 1,90 altura. El americano ha sido uno de los grandes fichajes pucelanos esta temporada. Debuta en la liga. Fichado procedente de Canadá (Saint John) donde promedió (19,3 pts siendo 3º max anot de la competición). Tiene una tremenda capacidad anotadora tanto de media como de larga distancia. Muy bien dotado físicamente lo cual hace que ayude al equipo en el rebote, y en defensa va bien al tapón y es intenso. Capacidad de pase para asistir al compañero. Como anécdota destacar, que afortunadamente sobrevivió al Huracán Katrina . Es una de las sorpresas positivas de la competición. Completo en todas las facetas del juego y sin duda la gran estrella ahora mismo del equipo y sensación en la LEB Oro . Medias: En 29 min; 17,4 puntos con 2,7 rebotes con 2,2 asistencias con 37% triples con 43% TC y 73% TL ( 2º anotación) ( 5º minutos)

Alero : (Dorsal 10): Niksha Federico de 24 años y 2,01 altura. Otro buen refuerzo de este jugador USA con pasaporte italiano, fichado procedente de Araberri donde causó sensación en su debut. 2º temporada en la liga. Alero alto con tremenda capacidad reboteadora, buen manejo de balón y juego sin balón, gran 1vs1 o capacidad para anotar desde 6,75 donde ha experimentado una progresión tremenda . Fiable en el TL. Es muy completo y hace de todo. Es uno de los jugadores “más mejorados” con respecto a la anterior season en Araberri. Su trabajo está siendo encomiable, habiendo mejorado en todas las facetas del juego y siendo pieza clave en Valladolid . Medias: En 24 min; 11,9 puntos con 5,1 rebotes con 57% TC con 55% triples (25/45) y 94% TL ( 3º % triples)

Ala – Pívot : (Dorsal 22): Sergio de la Fuente de 30 años y 1,98 altura. El capitán del equipo. Ha pasado por todas las categorías inferiores del anterior y extinto club (desde liga EBA hasta debutar en la ACB con Valladolid en la 07/08). Cumple su 10º temporada jugando para un equipo de Valladolid en categoría FEB y 6º temporada en la liga. Es uno de los jugadores más regulares del equipo y ha evolucionado año a año. Jugador sacrificado y entregado, que aporta un plus en defensa y con gran juego en el poste. Excelente reboteador en ambas zonas y principalmente cargando muy bien el reb. ofensivo. Tiene amenaza desde el triple (aunque está muy desacertado esta 19/20). Su caballo de batalla, siempre fue mejorar desde el TL (y lo ha hecho con el mejor % hasta ahora de su carrera). Técnicamente no es un portento, pero aprovecha sus virtudes a tope con su gran físico. Es el jugador más relevante y estrella junto a Bartley. Uno de los mejores “4” nacionales de la liga . Medias: En 27 min; 12,8 puntos con 7,6 rebotes con 49% TC con 12% triples (3/24) y 78% TL

Pívot : (Dorsal 18): Seydou Aboubacar de 25 años y 2,07 altura. Center nigeriano renovado de la temporada anterior, donde hizo buena campaña, ganándose otro contrato en Oro. Cumple su 3º temporada en la liga. Interior con gran físico y poderío en el rebote con buena intimidación, aunque eso sí no tiene rango de tiro. A mejorar sus % desde 4,60. Jugó en Palencia en la 14/15. Un jugador muy querido por la afición palentina . Jugador importante en el equipo y vestuario porque hace piña y suma . Medias: En 22 minutos; 5,2 puntos con 7,5 rebotes con 51% TC y 54% TL (12/22) ( 5º reb. def)

Banquillo

Base : (Dorsal 3): Mike Torres de 25 años y 1,86 altura. Base renovado de la campaña 18/19. 3º temporada en la liga. Pasó de cumplir el papel de 2º base del equipo detrás de Alvarado, a ser ahora en la 19/20 un jugador referente en la posición de base complementándose genial con Leimanis . Con buen físico y buen 1vs1, tiene un potente primer paso de salida y además ha experimentado un gran crecimiento tanto en su lectura de juego y dirección, como en su lanzamiento de larga distancia. Al igual que Federico, es uno de los jugadores “más mejorados” de toda la liga y cada temporada que juega va en aumento su rendimiento . 2º en el ratio asistencias / pérdidas de los bases de la liga. Playmaker muy seguro y completo . Medias: En 19 minutos; 10,4 puntos con 2,4 asistencias con 50% TC con 53% triples (15/28) y 86% TL ( 5º faltas recibidas) ( 5º % TL)

Base/Escolta/Alero : (Dorsal ¿?): Guim Expósito de 25 años y 1,97 altura. Llega procedente de Oviedo donde estuvo en este inicio de temporada. Fichado procedente de Suecia (WB Stars) donde promedió (12 pts / 4,6 asist). Debuta en la liga. Experiencia en España en liga EBA con Santfeliuenc o Cornellá. Se trata de un playmaker con enorme físico para jugar de “1” o de “2” lo que le permite sacar ventaja sobre su par en ataque. Muy versátil pudiendo jugar incluso al “3”. Función de 3º base del equipo, para dar descanso en la rotación . Medias: Apenas 6 minutos de media

Escolta/Alero : (Dorsal 14): Daniel Astilleros de 24 años y 1,96 altura. Jugador de la cantera quien sigue de la temporada pasada y cumple su 4º temporada en la liga. Destaca por su buen físico y su polivalencia, pudiendo jugar al “3”. Aunque, Paco García lo reconvirtió en “2” en temporadas pasadas. Debe seguir confiando en su tiro de 6,75 y obtener mayor confianza en ese apartado . Jugador de rotación perimetral, trabajador pero con poco protagonismo ofensivo . Medias: En 12 minutos; 2,4 puntos con 1,5 rebotes con 29% TC con 16% triples (1/6) y 80% TL (8/10)

* LESIONADO VARIAS JORNADAS POR ESGUINCE DE TOBILLO Escolta/Base : (Dorsal 1): Kimbal Mackenzie de 23 años y 1,85 altura. Escolta canadiense con pasaporte inglés, fichado procedente de NCAA (Bucknell) donde promedió (17,6 pts / 45% T3). Debuta en la liga. Puede ayudar incluso al “1” por su buen manejo de balón y visión de juego. Su gran arma es el tiro exterior con rápida mecánica de lanzamiento. Jugador de rotación exterior . Medias: En 15 minutos; 4,8 puntos con 2 rebotes con 39% TC con 30% triples y 75% TL

Ala – Pívot : (Dorsal 0): Jubril Adekoya de 24 años y 2,02 altura. Interior norteamericano con nacionalidad británica, renovado de la anterior campaña. 3º temporada en la liga. Gran físico para anotar y rebotear y jugador muy intenso que no tiene mal manejo de balón cuando la echa al suelo y bota. Excelente finalizador en el pick & roll. Buen jugador de rotación interior . Tiene que mejorar desde el 4,60 donde es mal lanzador. Abre el campo con sus T3. Medias: En 14 min; 3,8 puntos con 2,1 rebotes con 31% TC con 27% triples y 60% TL

Pívot : (Dorsal 33): Tom Granado de 31 años y 2,08 altura. Fichado procedente de Almansa en LEB Plata donde consiguió el ascenso a LEB Oro y estuvo 2 temporadas. Debuta en la liga. Fue uno de los grandes pilares del conjunto almanseño para certificar dicho ascenso. Gran reboteador, muñeca para anotar en media distancia y buen juego de espaldas al aro. En defensa, aporta intimidación debido a su corpulencia y buen físico. Interior como Adekoya, de rotación interior . Medias: En 16 minutos; 5,2 puntos con 4,2 rebotes con 43% TC con 28% triples (4/14) y 80% TL (8/10)

Valladolid (medias): ptos anotados; 80,6 pts (4º)

ptos recibidos; 71,4 pts (8º)

2 pts (49%) (6º)

3 pts (34%) (4º)

T. Libres (75%) (4º)

reb totales (35,7) (3º) VALLADOLID ES 3º REB. TOT, 2º REB.DEF,

reb def. (25,6) (2º) 3º QUE MENOS BALONES ROBA

reb ofens. (10,1) (7º) 2º QUE MENOS BALONES PIERDE

asist. (11,7) (15º) Y LIDER EN FALTAS RECIBIDAS

B. robados (6) (16º)

B. perdidos (10,5) (17º)

Faltas Cometidas (19,9) (10º)

Faltas Recibidas (21,8) (1º)

Palencia (medias): ptos anotados; 85,4 pts. (1º)

ptos recibidos; 78,4 pts. (13º)

2 pts (53%) (4º)

3 pts (42%) (1º)

T. Libres (79%) (1º) PALENCIA ES EL MEJOR ATAQUE, LIDER % T3,

reb totales (34,6) (7º) LIDER % TL, LIDER EN ASISTENCIAS,

reb def. (24,7) (6º) Y ÚLTIMO EN ROBOS

reb ofens. (9,9) (10º)

asist. (17,3) (1º)

B. robados (5,7) (18º)

B. perdidos (11,4) (14º)

Faltas Cometidas (17,9) (15º)

Faltas Recibidas (19) (12º)

¿CÓMO LLEGA VALLADOLID Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2019 / 2020?

Hugo López ha llegado para sustituir y dar relevo al gran legado de Paco García en Valladolid. El reto era y es mayúsculo pues Paco García es una institución en tierras pucelanas y ha dejado el listón muy alto. Sin embargo, aunque sólo llevamos 10 jornadas Hugo López ya ha dado muestras de lo que puede llegar a conseguir y va en el buen camino hasta ahora. Llegan en un tremendo momento y en gran estado de forma con la confianza por las nubes y con ese liderato aunque sea compartido, siendo el mejor inicio de siempre para este club en LEB Oro . Esperamos de Valladolid, un equipo rocoso siendo muy duro de superar porque es equilibrado en todas sus líneas y donde el trabajo de equipo destaca por encima de todo (equipo con un físico privilegiado en todas sus líneas), jugando muy alegre en ataque con posesiones rápidas y ritmo alto, además de ir fuerte hacia al aro en las penetraciones (juegan a anotación media – alta). En defensa, es un equipo que es muy bueno reboteando (sobre todo cerrando el rebote defensivo y no concediendo 2º opciones de canasta al rival).

Su objetivo principal esta 19/20, es volver a meterse entre los 9 primeros clasificados y jugar PO de ascenso. Pero a tenor de lo que estamos viendo en la temporada, si siguen así podrían incluso luchar por el ascenso directo en temporada regular o bien, entrar en los mencionados PO con factor cancha a favor.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : Ha mantenido el bloque de jugadores los cuales llevaron al equipo, a jugar PO (De La Fuente, Aboubacar, Torres, Astilleros y Adekoya) y ha sumado importantes piezas que debutan en la liga y lo están haciendo de manera excepcional (Leimanis, Bartley, Mackenzie y Granado). A mayores la llegada de un jugador (Federico) que ya conocía la liga. La temida salida del referente en los banquillos, Paco García, ha sido obnubilada con la llegada de Hugo López y la salida de Alvarado o Reyes de momento no se nota . Se encuentran enrachados e invictos en el Pisuerga y eso les va a facilitar poder jugar con confianza.

Lo peor : Si bien es un equipo más o menos equilibrado en sus diversas líneas, pecan de poca experiencia global sin ningún jugador veterano más allá de De la Fuente o Granado que son los que lideran el vestuario con 30 y 31 años respectivamente. Veremos si este hecho se refleja y condiciona o no, según avance la liga y en las últimas jornadas (aunque hasta ahora no es el caso). A ello sumo la circunstancia de que aunque en casa estén invictos, Palencia es su bestia negra (habiendo perdido los 4 enfrentamientos jugados ante nosotros).

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : FRANK BARTLEY / SERGIO DE LA FUENTE

JUGADOR A SEGUIR : MIKE TORRES

El partido se disputará este DOMINGO 1 de Diciembre a las 12:00 h y será dirigido por los colegiados (Ángel De Lucas de Lucas → colegio manchego), (José María Olivares Bernabeu → colegio catalán) y (Juan Francisco González Cuervo → colegio castellano – leonés).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces: https://www.laliga4sports.es/