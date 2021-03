Scouting de Afanion Almansa: el uno por uno de los de Rubén Perelló

Tras cosechar la primera derrota de la 2º fase en Granada después de un mal 4Q, el calendario no para y es que seguimos con ese “Tourmalet” de tres partidos en ocho días. Nos quedan aún 2 encuentros que se antojan vitales para seguir con opciones de PO. Visitamos a CB Almansa Con Afanion. Los almanseños son un conjunto con un historial de ascensos tremendo (han ascendido 3 categorías en 3 temporadas seguidas). En la 16/17 subieron de Primera Nacional a liga EBA, en la 17/18 de EBA a LEB PLATA y en la 18/19 de LEB PLATA a LEB ORO. Un auténtico HITO y además con muchísima dificultad. Tiene un gran mérito para un pueblo de apenas 24.000 habitantes. Cumplen su 2º campaña en LEB Oro.

Almansa es un equipo situado 10º en la tabla del grupo del título con 1 victoria y 9 derrotas (1-9). Su única victoria, ha sido fuera de casa. Acumula una mala racha de 2 derrotas seguidas. Es un equipo que ha renovado piezas importantes y se ha reforzado con grandes jugadores. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 2 partidos jugados ante ellos, con 2 victorias palentinas y 0 almanseñas (en Almansa, 0-1 a nuestro favor). En casa, han vencido 5/10 encuentros, pero no han ganado a ningún equipo del grupo del título. Partido muy especial para Niko Cvetinovic, Moussa Koné y Tino Ugidos quienes vuelven a jugar ante su ex equipo.

Vienen de PERDER ante Oviedo (83-84) sobresaliendo Filip Djuran con 22 valoración. El precedente del partido de IDA en Almansa en la 19/20, fue victoria por 70-95, destacando Larsen con 20 de valoración.

Entrenados por un entrenador joven pero ya con gran palmarés, como Rubén Perelló. 7 temporadas como coach principal y 6 de ellas en el equipo almanseño. Almansa ha crecido junto a este coach. Parecía una locura cuando Rubén pasó en la 12/13 de ascender con Lucentum a la ACB, a decidir bajar hasta 3 categorías y ponerse al frente de este proyecto. Pero lo cierto es que Almansa ha ido creciendo de su mano y su palmarés ahí está. 4 ascensos en total, 1 a ACB y los 3 restantes de manera consecutiva con Almansa (desde 1º Nacional hasta la LEB Oro). Algo único y muy difícil de volver a repetirse. Siguen hasta 4 jugadores de la temporada pasada. No tiene debutantes en la liga. La media de edad es de 28,1 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Almansa Con Afanion:

Posible Quinteto Titular

Escolta/Base: (Dorsal 5): Carles Bivià de 35 años y 1,89 altura. Gran fichaje procedente de Palma. Cumple su 9º temporada en la liga. Mallorca, siempre había sido su casa. De hecho todas las temporadas que había jugado en la liga, las había disputado con algún equipo balear. Base reconvertido hace unas campañas al “2” y quien ha vuelto a jugar de “1” tras la lesión de Josep Pérez. Puede jugar en ambas posiciones. Mucha clase, enorme tiro exterior, buen asistente y ayuda en el rebote. 87 partidos experiencia en ACB. Una de las grandes estrellas del equipo almanseño y especialista en el tiro de 3. Es un clutch player total cuando el partido está igualado y hay que jugarse el tiro. Medias: En 23 min; 7,6 puntos con 2,6 asistencias con 3,1 rebotes con 44% TC con 36% triples y 72% TL

Escolta/Base: (Dorsal 0): Bobby Harris de 30 años y 1,85 altura. Renovación de la temporada pasada, cumpliendo su 4º temporada en el equipo y 2º en la liga. Su continuidad es muy importante para los de Perelló ya que como el coach, Bobby ha ido creciendo junto al club. En sus 4 años en Almansa, lleva 2 ascensos (de EBA a Plata y de Plata a Oro). Pieza vital. Puede jugar al “2” y de hecho lo está haciendo. Apodado “el arquero de New Jersey”. Jugador con gran físico y capacidad atlética, buena muñeca para anotar desde fuera y buen 1vs1. Manos rápidas para robar balones en defensa. Jugador importante en el juego exterior. Medias: En 22 minutos; 8,5 puntos con 2,9 asistencias con 44% TC con 33% triples y 72% TL

Alero/Escolta: (Dorsal 3): Filip Djuran de 29 años y 1,96 altura. Alero serbio fichado procedente de Coruña. Cumple su 5º temporada en la liga. Es un “3” de gran físico y enorme tirador (quizás tira en exceso a veces) ya que vive mucho de su tiro de 6,75. Aceptable pasador e incluso lleva a su par al poste bajo en ocasiones por su gran físico. Puede jugar también al “2” y sin duda es el gran tirador referencia de este equipo, teniendo licencia para ello (con grandísimos % hasta el momento). Acumula ya 2 MVP semanales. Medias: En 22 minutos; 10,7 puntos con 2,9 rebotes con 41% triples (42-101) con 46% TC y 79% TL

Ala – Pívot: (Dorsal 13): Nikola Cvetinovic de 32 años y 2,03 altura. Jugador serbio renovado de la temporada pasada. 6º temporada en la liga. Es un jugador muy querido en Palencia que ha tenido una progresión INMENSA las últimas 3 temporadas en la LEB Oro hasta convertirse a día de hoy, en uno de los mejores “4” en la competición. Su grave lesión de rodilla que tuvo en su día, afortunadamente quedó olvidada. Interior que aporta intangibles en defensa y puede defender a jugadores con más físico y más altos que él, buenos movimientos de poste haciendo daño desde esa posición, amenaza desde el 6,75 y sobre todo mucha garra y carácter. Ha mejorado además su punto débil, el TL. El gran líder, referente en el vestuario y estrella de este equipo. Medias: En 26 min; 14,2 puntos; 3,9 rebotes con 25% triples (13-51) 53% TC y 78% TL

Pívot: (Dorsal 32): Stephen Maxwell de 27 años y 2,01 altura. El center americano sigue de la temporada pasada, cumpliendo su 2º temporada en la liga. Se encontraba sin equipo y debido a la lesión de Bubalo, Almansa antes del cierre de mercado de fichajes lo rescató de nuevo, llegando a finales de febrero. Es un pívot zurdo, rápido, atlético y aunque carece de cms en la pintura, su elasticidad y salto le permite defender a interiores más grandes que él. Ideal para jugar en transición y gran reboteador. No tiene eso sí, rango de tiro. Es un jugador de poste bajo total y ahora mismo, la gran referencia en la pintura de los almanseños. Medias: En 19 minutos; 9,3 puntos con 3,7 rebotes con 55% TC y 57% TL (8-14)

Banquillo

Base: (Dorsal 19): Carlos Noguerol de 27 años y 1,85 altura. Importante refuerzo en la dirección, la del base gallego quien proviene de Marín donde hizo una gran temporada, a pesar del descenso del equipo. 4º temporada en la liga. Playmaker ante todo director, gran asistente y grandísimo defensor quien además ha mejorado mucho su acierto desde 6,75 y también desde el TL. Es ahora más completo. Es un jugador de equipo, que hace mucha piña en el vestuario. Grandes dotes para el robo en defensa. El timón de este equipo. Medias: En 21 minutos; 6,1 puntos con 2,8 asistencias y 1,8 rebotes con 37% TC con 40% triples (14-35) y 61% TL (30-49)

Escolta: (Dorsal 30): Chuso González de 26 años y 1,92 altura. Renovación de la temporada anterior. 2º temporada en el equipo y en la liga. Escolta de rotación que aporta muchísimo tiro exterior siendo un auténtico francotirador (aunque de momento está desacertado con bajos % T3). También puede anotar en parada tras bote. Es un jugador con poco protagonismo en minutaje, pero también importante para el equipo en el vestuario. Medias: En 12 min; 4,5 puntos con 28% TC con 25% triples (16-63) y 82% TL

Ala - Pívot: (Dorsal 21): Jubril Adekoya de 26 años y 2,02 altura. Interior norteamericano con nacionalidad británica, fichado procedente de Valladolid. 4º temporada en la liga. Gran físico para anotar y rebotear y jugador muy intenso que no tiene mal manejo de balón cuando la echa al suelo y bota. Excelente finalizador en el P&R. Buen jugador de rotación interior. Sigue mejorando desde el 4,60, lo cual siempre fue su debe. Abre el campo con sus T3 y enormes % acierto. Medias: En 16 min; 5,7 puntos con 3,2 rebotes con 47% TC con 39% triples (9-23) y 73% TL

Ala - Pívot/Alero: (Dorsal 17): José Ignacio Nogués de 25 años y 2,05 altura. Joven jugador que fue internacional en todas las categorías de formación con España. Cantera del Joventut donde se formó y jugó unos cuantos partidos en ACB. Procedente de Breogán, cumple su 4º temporada en la liga. Es un jugador que aporta más en defensa, comprometido y aplicado pero que además está experimentando una gran mejoría en su debe que era el 6,75. Está cuajando su mejor temporada desde que juega en LEB Oro y se encuentra en un grandísimo nivel de confianza sobre todo en el tiro exterior. A mejorar su % TL. Medias: En 16 min; 5,2 puntos con 2,3 rebotes con 45% triples (16-35) con 57% TC y 42% TL (3-7)

Pívot: (Dorsal 16): Sergio Mendiola de 24 años y 2,12 altura. Buen refuerzo el del center alicantino llegado procedente de Lucentum. 2º temporada en la liga. Varios años de experiencia en todas las categorías FEB. Se trata de un “5” sin rango de tiro, de poste bajo, siendo gran reboteador y con grandes movimientos y fiabilidad cerca del aro. En defensa, intimida. Jugador de rotación interior. Medias: En 12 min; 5,9 puntos con 2,8 rebotes con 61% TC y 86% TL (38-44)





ESTADÍSTICAS ÚNICAMENTE REFERIDAS AL GRUPO DE ASCENSO

Almansa (medias): ptos anotados; 77,6 pts. (8º)

ptos recibidos; 76,2 pts. (7º)

2 pts (55%) (2º)

3 pts (35%) (6º)

T. Libres (73%) (4º)

reb totales (29,3) (9º) ALMANSA ES 3º PEOR ATAQUE, 2º % T2,

reb def. (21,9) (9º) 2º QUE MENOS REBOTES TOTALES Y DEFENSIVOS COGE,

reb ofens. (7,4) (7º) 3º ASISTENCIAS Y 2º FALTAS COMETIDAS

asist. (15,8) (3º)

B. robados (6,8) (4º)

B. perdidos (12,6) (4º)

Faltas Cometidas (21,5) (2º)

Faltas Recibidas (19,6) (9º)





Palencia (medias): ptos anotados; 72,9 pts. (10º)

ptos recibidos; 71,8 pts. (3º)

2 pts (50%) (10º)

3 pts (37%) (3º)

T. Libres (72%) (6º)

reb totales (26,7) (10º)

reb def. (20,2) (10º) PALENCIA ES EL PEOR ATAQUE, 3º MEJOR DEFENSA, 3º % T3,

reb ofens. (6,6) (10º) ÚLTIMO EN REB. TOT, REB.DEF Y OFENS, ÚLTIMO EN ROBOS,

asist. (11,8) (8º) PERO EL QUE MENOS PERDIDAS COMETE Y ÚLTIMO F.RECIBIDAS

B. robados (5,4) (10º)

B. perdidos (10,7) (10º)

Faltas Cometidas (19,9) (7º)

Faltas Recibidas (18,7) (10º)





¿CÓMO LLEGA ALMANSA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA 2º FASE POR EL TÍTULO?

El coach Rubén Perelló ha hecho de este proyecto, este equipo y esta ciudad, algo único en el baloncesto nacional. 3 ascensos en 3 años es algo de lo cual pocos entrenadores y equipos podrán presumir de aquí en un futuro cercano y el, lo tiene. Es una toda una institución allí y goza de la total confianza de la directiva, como no podía ser de otro modo tras todo lo logrado. Cumple su 6º temporada consecutiva al frente. El equipo no llega en su mejor momento pero las derrotas cosechadas, han sido muy ajustadas. El gran objetivo de la temporada, ya está cumplido. Y es que una vez conseguida la salvación tras haber accedido a la fase del título, ahora no hay ningún tipo de presión. Simplemente disfrutar a sabiendas de que llegar al PO ascenso a ACB, es hoy día casi una quimera.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Rubén Perelló es el timón del proyecto. Se renovaron hasta 4 piezas claves en el equipo (Harris, Cvetinovic, Maxwell y Chuso). Y a ello han sumado fichajes de jugadores contrastados en la liga como (Bivià, Djuran, Noguerol, Adekoya, Nogués y Mendiola). Es de los pocos equipos, donde todos los jugadores conocen la categoría. Llegan sin presión con objetivo cumplido y en casa en la famosa “Bombonera”, son un equipo muy peligroso.

Lo peor: La mala fortuna con las lesiones, sin duda ha sido el gran lunar del equipo hasta el momento. Y es que, hasta 3 jugadores han tenido lesiones de gravedad que les ha hecho perderse lo que resta de temporada. Primero Jósep Pérez, a continuación Bubalo y en último lugar, Koné. Ello ha provocado que su rotación sea escasa (en especial en el juego interior).

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: NIKOLA CVETINOVIC

JUGADOR A SEGUIR: FILIP DJURAN / STEPHEN MAXWELL

El partido se disputará este MIÉRCOLES 31 de Marzo a las 20:00 h y será dirigido por los colegiados (Enrique Miguel López Herrada → colegio andaluz), (Mikel Cañigueral Novella → colegio valenciano) y (Sergio Ortiz Jaén → colegio murciano).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces: https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-07e48328-056e-4983-0f0e-08d8edf9943f